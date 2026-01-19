史上天價1.25兆元軍購 國防部首曝光Altius無人機採購數量
國防部長顧立雄今（19）日在立法院外交及國防委員會「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」秘密會議後，依主席裁示將1.25兆元軍購特別預算中可公開部分送交立院。根據國防部提供的書面資料，首度公開的採購品項包括Altius-700M型無人機1554架、Altius-600ISR型無人機478架、各類無人機20餘萬架，以及無人艇1000餘艘。
據ETtoday報導，顧立雄今天在會後受訪時表示，會議主席已裁示將可公開的部分提供資料，委員就可以針對這些可公開的部分對外說明。國防部隨後在下午將書面資料送交立院。
根據國防部的資料，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例及特別預算規劃，預計於2026年到2033年投入新台幣1.25兆元為上限金額，籌購精準火砲等7類裝備，目標是建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。這項特別預算涵蓋3大特色，分別為建構防衛體系、打造「台灣之盾」、引進高科技與AI加速擊殺鏈，以及厚植國防產業、打造非紅供應鏈。
在籌購品項方面，國防部列出7大類裝備。第一類「精準火砲」，包括購買M109A7型自走砲60輛、精準彈藥4080發、彈藥車60輛、救濟車13輛及榴彈與附屬裝備。
第二類「遠程精準打擊飛彈」，包含籌購海馬士多管火箭系統（HIMARS，高機動砲兵火箭系統）82套、精準火箭1203箱及戰術區域飛彈（ATACMS，陸軍戰術飛彈系統）420枚。
第三類「無人載具及其反制系統」，包括反裝甲型無人機飛彈系統Altius-700M型共1554架、Altius-600ISR型共478架，濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）等各類無人機20餘萬架、無人艇1000餘艘，以及各類無人機反制系統。
第四類「防空、反彈道及反裝甲飛彈」，則有標槍反裝甲飛彈70套、1050枚，拖式2B型反裝甲飛彈24套、1545枚，以及各式防空飛彈系統含彈藥。
第五類「AI輔助與C5ISR系統」，包含人工智慧決策支援系統，以及戰術網路、部隊快速情資分享應用套件。
第六類「強化作戰持續量能相關裝備」，涵蓋因應戰時高消耗而擴增的軍備產線，籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型裝甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線及夜視鏡生產線等。
而在生產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，將籌購重要急缺彈藥項目，包括120公厘戰車砲彈、105公厘戰車砲彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。此外還有機動阻絕器材，以提升戰場阻絕能力。
第七類「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」，透過採購台美共同研發及採購合作的裝備與系統，獲取新興科技系統，以強化作戰韌性及提升不對稱戰力。
國防部指出，此次特別預算規劃向美國籌購的武器裝備，目前已有M109A7型自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、Altius反裝甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B型反裝甲飛彈等5項進行知會國會程序。其餘案項由美國國防部加速內部審查作業。由於軍售案知會國會金額是美方同意釋出的最大可能供售範圍及額度，國防部雖已先期與美方針對作戰需求完成軍購項量、金額等確認，後續將視立院核定額度再適度調整。
