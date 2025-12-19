史上新高！基隆港郵輪旅客突破95.2萬人次

基隆港今年郵輪旅客人數創下疫情後新高，根據台灣港務公司基隆港務分公司的最新數據，截至2025年12月19日，基隆港國際郵輪旅客人次已突破95.2萬人，超越2019年疫情前的歷史紀錄94.6萬人。今年底前，郵輪旅客數預計將達98萬人次，占全台郵輪旅客總數的86%。

截至2025年12月19日，基隆港國際郵輪旅客人次已突破95.2萬人，超越2019年疫情前的歷史紀錄94.6萬人。（圖/基隆港務分公司）

基隆港務分公司指出，基隆港的郵輪產業擁有悠久歷史，早在1960年代就有歐美旅客搭乘郵輪造訪基隆。1997年，麗星郵輪進駐基隆港，並以此作為母港，讓更多台灣民眾體驗郵輪旅遊。隨後，皇家加勒比郵輪、歌詩達郵輪及公主郵輪相繼進駐，推動基隆港郵輪旅客人次從2007年的27.2萬人穩步增長至2019年的94.6萬人，成長率高達247.8%。這使得台灣在2016年至2019年間，成為亞洲第二大郵輪客源市場，並於2019年達到營運巔峰。

雖然疫情一度重創全球郵輪業，但基隆港自2023年起迅速復甦，僅用三年時間便再創歷史新高。基隆港務分公司認為，中央與地方觀光主管機關的合作，以及港口相關單位如關務署、移民署、防檢署、疾管署等在地機構的協助，還有郵輪業者的共同努力,促成了基隆港郵輪旅遊市場的快速翻轉。

世界知名的皇家加勒比郵輪也進駐基隆港。（圖/翻攝皇家加勒比郵輪官網）

以12月19日停靠基隆港的地中海榮耀號為例，此次航程屬於冬季「基隆-那霸雙母港」的14個航次之一，當天從那霸載運2599位旅客至基隆，並有2089位旅客在基隆結束沖繩之旅。基隆港務分公司表示，2024年1月這條新航線將正式啟用，屆時基隆港的郵輪旅遊將實現「淡季不淡」，有望成為疫後復甦的重要推動力。

展望2026年，基隆港務分公司表示，隨著疫情後旅遊市場快速復甦，明年郵輪旅客人數有望持續成長。此外，郵輪產業仍有持續成長的空間，未來將持續與國內外夥伴合作，強化港口的軟硬體設施，並積極招商，期望台灣郵輪產業能再創高峰，為國內觀光產業注入更多活力。

