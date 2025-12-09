史上新高！11月出口飆至640.5億美元 年增56％

財政部公布11月出口640.5億美元、創歷年單月新高。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕出口持續爆發！財政部公布11月出口640.5億美元、再度改寫歷年單月新高，年增56%、已連續25個月成長，不僅創近15年半最大增幅，也創歷年第3大增幅；累計1至11月出口5784.9億美元、已提前改寫歷年新高，年增34.1%。財政部表示，11月出口再度帶來大驚奇，為今年第3度超車南韓，且領先差距擴大，主要受惠於AI應用需求湧現。

11月進口則為479.7億美元、亦為歷年單月新高，月增22.3%、年增45%；累計1至11月進口4406億美元、年增23.5%。出、進口相抵，11月出超160.9億美元、年增81.1億美元；累計1至11月出超1379億美元、年增634.2億美元。

財政部表示，受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客戶端拉貨動能持續強勁，加上傳統外銷旺季效應挹注，11月出口以640.5億美元改寫歷年新高，進口479.7億美元同創單月新高，主因AI產業鏈國際分工運作、出口引申需求與設備購置增加。

主要出口貨品中，資通與視聽產品因顯示卡及伺服器等出貨攀升、年增1.7倍，電子零組件受AI商機蓬勃與記憶體價量齊揚帶動、年增29.3%，兩貨類出口值均為單月新高；塑橡膠及其製品出口則年減13.6%，主因市場需求疲弱與海外產能過剩。累計前11月電子零組件、資通與視聽產品合占總出口比重達73.7%，併計年增51.8%，其餘貨類僅增1%。

財政部表示，11月對5大出口市場同步擴增，其中對美國出口244.2億美元、年增1.8倍，雙創歷年單月最佳，占總出口比重上升至38.1%；對歐洲、東協分別增 36.8%、31.5%，對日本、中國與香港各增18.2%、16.5%。累計前11月對5大市場出口均呈正成長，以對美國增73.4%最出色，對東協亦增37.4%，其餘 3 地區增幅低於平均，反映在市場結構上，對美占比 30.4%、對東協占18.7%，分別為近35 年、11年同期高點。

展望未來，財政部表示，AI應用帶動的全球算力需求持續攀升，促使大型雲端服務業者加速建置資料中心等基礎設施，各國政府亦積極推動主權AI，可望激勵相關硬體需求維持高檔，並有助維繫我國出口成長動能；但主要經濟體貿易政策變化、地緣政治風險等不確定性因素猶存，仍待密切關注後續發展。

