史上最久政府停擺！專家估「對美經濟傷害巨大」：Q4 GDP成長恐剩1% 民眾生活、交通也遭殃

美國聯邦政府因缺乏預算撥款，陷入全方面的停擺。有外媒分析認為，此次政府關門可能對美國經濟造成深刻的影響。 圖：達志影像／美聯社(資料照)

[Newtalk新聞] 由於國會兩黨議員遲遲無法針對撥款方案取得共識，美國聯邦政府自 10 月 1 日起陷入長時間的關門停擺，甚至創下了史上最長的停擺紀錄。有外媒報導分析認為，此次政府關門可能對美國經濟造成巨大的傷害，接連停止服務的聯邦機構也將對民眾們的日常生活造成大規模的影響。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，至目前為止，美國聯邦政府面臨長達 36 天的資金中斷，刷新了美國史上最長政府停擺之時間紀錄。然而，與先前的關門事件不同，此次的停擺，與聯邦政府撥款計畫無法通過有關，幾乎 100% 影響了的聯邦政府支出。該報導認為，此次政府關門帶來的衝擊，可能比過去幾次的停擺還更嚴重。

該報導引用跨國投資銀行高盛（Goldman Sachs）首席政治經濟學家亞歷克．菲利普斯（Alec Phillips）發布的研究報告指出，即使聯邦政府下周能恢復運作，美國第四季GDP 成長速度可能大幅放緩，至少下降約 1.15%，GDP 成長率最低恐怕僅剩 1%。菲利普斯指出，造成這種現象的原因，除了此次關門是美國史上持續期間最長的停擺外，也與此次關門範圍幾乎涉及所有聯邦政府部門有關。

摩根大通資首席全球策略師大衛．凱利（David Kelly）也分析指出，此次政府關門的時機非常糟糕，「美國經濟已處在放緩階段了，政府關門將讓經濟環境變得更糟」。凱利稱，造成美國經濟放緩的主因，與川普政府推出的歷史性高關稅、逐漸降低移民率以及學生債務償還等多項因素有關，「在這狀態下，民主黨、共和黨人仍在爭奪政治利益，對美國民眾帶來更大痛苦，真是『令人震驚』」。

另外，由於政府關門，許多聯邦政府負責統計、公布的經濟數據也遭到擱置，美國政府在 36 天的停擺期間，僅公布九月份消費者物價指數（CPI），外界幾乎無法準確預估實際的經濟環境，甚至就連聯準會（Fed）都被迫在缺乏月度就業報告的情況下，來決定利率的走向。

針對此次利率的決議過程，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）形容為「在霧中開車」，「我們真的看不清路，所以只能減速」。該報導認為，如果政府持續處於停擺的狀態，聯準會可能會在 12 月的政策會議中，放棄持續降息。

該報導指出，雖美國的經濟環境會在政府重新開放號迅速好轉，GDP 成長率也可能迅速升至 3.1%的穩定水準，但在政府關門期間造成的產能損失將會是「永久性的」。該報導引用美國國會預算辦公室的報告稱，若聯邦政府停擺 8 週，美國經濟損失可能多達 140 億美元（折合新台幣約 4,328.66 億元）。

另外，由於白宮拒絕在政府關門結束後，向被強制休假的聯邦政府官員支付工資，該報導推測，相關情形可能對美國經濟造成持久性的損害。

除了對經濟產生巨大影響外，聯邦機構停擺也恐大幅影響民眾日常生活。《CNN》另一篇報導稱，美國交通部長肖恩．達菲（Sean Duffy）昨（5 日）出席記者會時表示，若聯邦政府不能盡速恢復運作，美國聯邦航空總署（FAA）可能將自周五（7 日）起，減少美國境內數十個主要機場的航班，預估將有上千個航班受到影響。

該報導指出，美國聯邦政府停擺，加劇了國內空中交通管制人員不足的窘境，由於政府無法動用資金，許多管制員將面臨連續兩個月無法領取薪水、被迫從事兼職維持生計的生活，部分管制員也決定以請假的方式抒發自己的不滿。

達菲強調，FAA 將積極主動地做出決策，確保美國的空域安全，「我們已要求空中交通管制員回崗工作，但人手不足的問題，仍對航空環境造成深刻的影響，越來越多航班被延誤或遭到取消」。

FAA 局長布萊恩．貝德福德（Bryan Bedford）也在記者會中表示，政府將在 40 個客流量較大的機場實施航班縮減計畫，「我們將與各航空公司談判，尋求合作共同減少航班」。

