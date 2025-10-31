史上最低！美調降明年難民進入上限至7500人 優先接收南非白人

美國政府宣布，2026財年將只允許不超過7500名難民進入美國，這是有史以來最低的難民上限，並優先考慮接納阿非利卡人（Afrikaners），即南非白人。

美國川普政府2026財年將只允許不超過7500名難民進入美國。（資料照／美聯社）

《Axios》報導，這個數字的急遽下降，鞏固了美國總統川普大幅轉向美國歷史難民政策的立場。與拜登政府最後一年接納的12萬5千名難民相比，形成鮮明對比。

一位美國高級政府官員表示，川普政府長期以來一直表示，將終止拜登濫用難民計畫的作法。此外，由於美國政府目前處於關門狀態，相關磋商已被擱置。因此，在與國會進行適當磋商前，2026財年將不會接受任何難民。

據了解，新的入境人數上限將於31日正式公布，該上限稱，7500人的配額是「出於人道主義考慮或符合國家利益」。而入境名額將主要分配給來自南非的阿非利卡人（Afrikaners）。

阿非利卡人（Afrikaners）為南非和納米比亞的白人後裔。川普政府認為這些人正遭受南非政府非法或不公正的歧視。

出生於南非的美國科技大亨馬斯克(Elon Musk)即宣稱南非正在推動對白人的種族滅絕。相關言論被美國媒體認為是一種陰謀論，《Axios》表示，沒有證據顯示南非白人農民正面臨暴力事件激增的情況，南非政府也否認相關指控。

阿非利卡人曾主要作為南非白人少數政府，對南非當地非白人實施很長一段時間的種族隔離政策。1990年代初南非開始實施民主轉型，廢除種族隔離相關法律。隨後，非白人多數政府組成，並在南非當地實施糾正性措施，扭轉種族隔離造成的經濟和社會不平等。一些阿非利卡人則認為相關政策構成「反向歧視」。

