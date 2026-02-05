史上最佛系通緝！男子在臉書約好自首，警方客氣詢問：需要搭便車嗎？





在社群媒體時代，警方的「通緝令」不一定只會換來冷冰冰的逃亡路線，有時反而會演變成一場禮尚往來的超友誼網路互動。2018 年，美國華盛頓州里奇蘭警察局就意外寫下了一段被網友封為「史上最佛系自首」的經典案例。

事情發生在 2018 年 11 月 28 日。里奇蘭警察局依慣例在臉書發布「週三通緝名單」，其中一名 38 歲男子 Anthony Akers，因違反感化規定、未依要求報到而被通緝。原本看似再普通不過的一則公告，卻因當事人親自現身留言，瞬間歪樓。

圖片來源：Richland WA Police Department＠Facebook

Akers 在貼文下方淡定回應：「冷靜點，我會去自首的。我還有幾件未了的事要處理，大約 48 小時內就會去。」警方的小編也毫不緊張，反而回應得相當貼心：「嘿 Anthony！我們還沒見到你。我們的辦公時間是週一到週五 8 點到 5 點。如果你需要搭車，可以打給我們，我們會去接你。」

就這樣，雙方你來我往，互動氣氛客氣得像是在約時間吃飯。不過，兩天後警方依舊沒等到Akers，只好再次標記 Akers，關心地詢問他是否需要「搭便車」，還語帶擔憂地表示：「我們很擔心你是不是失蹤了。」Akers 則竟還真的有禮貌的回覆了，他道歉：「這不是你的問題，是我的問題。我有承諾恐懼症。我會在下週一中午前出現，謝謝你們的耐心。」

更神奇的是——他真的來了。週一中午，Akers 上傳了一張站在警察局門口的自拍照，並寫下：「我依約赴約了」正式為這場為期近一週的「線上約定」畫下句點。

然而，這起事件最令人意外的，不只是他說到做到，而是「自首之後」的人生發展。當時 Akers 所涉案件多為毒品相關輕罪，最終入獄約一個月。但這次社群爆紅，反而成了他徹底回頭的轉捩點。

真的教化成功

身為海軍退伍軍人的 Akers，後來選擇進入專為退伍軍人設立的「退伍軍人專門法庭」，接受以治療取代懲罰的輔導體系，積極戒除酒癮與藥物成癮。2021 年時有媒體追蹤Akers近況。

如今，Akers 已結婚並育有孩子，並擔任「退伍軍人服務官（Veterans Service Officer）」，協助其他退伍軍人面對成癮、PTSD（創傷後壓力症候群）與福利申請問題。他在訪談中常說一句話：「如果連曾經在臉書上被公開通緝的我都能回頭，任何人都可以。」

為了跟警察約會才自首

事實上，這類「社群自首」並非孤例。2020 年，加拿大滑鐵盧警方在 Instagram 通緝嫌犯Brenden Ellis。他說：「嘿，如果你們能讓那位發這篇文的美女警官來逮捕我，我就會去自首。」警方冷靜回覆： 「你可以隨時到我們的任何一個警局分部，我們那裡有很多警員，不管是帥氣的還是美麗的，他們都會非常高興地幫你完成登記手續。」

Ellis再接著留言： 「那如果我現在打電話給你們，說出我的位置，那位美女警官會來接我嗎？我想我們可以順便約個會。」警方神回覆： 「我們這份『工作』確實會安排很多『見面（Meeting）』，但我們通常不稱之為『約會（Date）』。 不過，我們很樂意為你提供接送服務，讓這一切成真。」

圖片來源：canva

結果，Ellis真的在幾天後自行前往警局自首。滑鐵盧警方隨後在社群媒體上更新動態，他們幽默地寫道：「顯然，他對我們提供的『約會地點』很滿意。」

在這些案例中，真正吸引人的或許不是「幽默」，而是當權力與人性都選擇多一分克制時，社群媒體不只放大衝突，也可能成為重回人生正軌的入口。

