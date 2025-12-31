史上最佳！台股封關創雙高 大盤收漲256點、全年漲5928點 台積電市值衝破40兆

股市配圖。廖瑞祥攝



台北股市今天年度封關日開高走高，加權指數終場上漲256.47點，收在28,963.6點，漲幅0.89%，同步改寫收盤及封關史上最高紀錄；盤中最高來到29,009.81點，同步刷新歷史新高。今日台股同時收日線、月線、季線、半年線及年線，五線同步收紅，加權指數累計年線上漲5,928.5點，年漲幅達25.7%，封關表現亮眼。

美股道瓊工業指數終場下挫94.87點，以48367.06點作收，跌幅0.20%。標普500指數微挫9.50點，收在6896.24點，跌幅0.14%。那斯達克指數下挫55.27點，以23419.08點作收，跌幅0.24%。費城半導體指數小跌9.17點，收在7169.10點，跌幅0.13%。

不過，台股今天不畏美股下挫，演出亮麗封關行情，即使之前面對強震、軍演風波，都無法澆熄市場多頭氣勢，甚至趕在明天（1/1）元旦休市前，盤中先創29,009新高，收盤及封關也同步史上最高紀錄，順利討得好彩頭。

權王台積電今天收在1,550元，再創歷史新天價，上漲30元，市值攀升至40.19兆元，單一檔貢獻大盤約240點，成為推升指數創高的最大功臣。鴻海、台達電、聯發科、廣達等權值股同步收漲，記憶體與矽光子族群表現強勢，帶動電子類股指數上漲1.33%，成為今日盤面主要多頭動能。

相較之下，傳統產業股表現分歧。玻璃類股指數下跌1.43%，表現相對疲弱；塑膠類股尾盤急拉翻紅，終場上漲1.16%，表現相對突出。

回顧台股一年來，加權指數2025年大漲5928.5點，漲幅達25.7%，震幅則高達50.8%，盤中高點為29009.81點，低點為4/9創下的17306.97點，若從低點進場，波段漲幅逾萬點。在成交量方面，2025年均量為4159億元，其中最大量為11/24創下的7491億元，低量則是4/7創下的1660億元。

