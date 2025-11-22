史上最冷清雙11？中國各大電商「不敢曬戰報」 她指2家靠台灣市場

中國今年的雙11購物節買氣仍低迷。電商平台京東並未公布總銷售額。路透社



每年11月11日是中國電商平台的購物盛會「雙11」，財經網紅胡采蘋日前卻在臉書發文指出，今年的「雙11」比往年冷清，甚至認為可能是「史上最後一次雙11購物節」；中國電商在面對中共查稅風暴後陷入困境，賣家紛紛倒閉，京東、天貓、淘寶等大型平台都不敢公布業績。

胡采蘋在粉專Emmy追劇時間分享最新影片，指中國今年面臨「史上最悽慘冷清的雙11」，受中共查稅風暴影響，許多電商賣家無法繼續運營，造成銷售商品數量大幅下降。

她分析，中國的京東、天貓和淘寶等平台今年完全不敢公布總銷售金額，這表明它們的業績不如預期，顯示中國電商行業陷入困境，並且她預測這可能是最後一次「雙11」購物節，而拚多多和淘寶則是「搶抱台灣大腿撐銷售」。

除了中國電商的衰退，胡采蘋認為，台灣的電商市場也在進入一場激烈的生死鬥，如Momo和富邦媒前三季營收大幅下滑，甚至有可能步上其他電商的後塵。她提到，像蝦皮這樣的電商，雖然銷售額激增，但卻逐漸出現「中租化」的現象，這對賣家而言並非好消息。

胡采蘋認為，台灣的電商業正處於「資本絞殺階段」，不僅競爭愈發激烈，市場壓力也使得許多平台的前景變得不明，這種情況將促使電商平台進行大規模的價格戰和業務重組，最終能存活下來的可能只會是少數幾家。

