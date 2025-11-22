史上最冷清雙11？中國各大電商「不敢曬戰報」 她指2家靠台灣市場
每年11月11日是中國電商平台的購物盛會「雙11」，財經網紅胡采蘋日前卻在臉書發文指出，今年的「雙11」比往年冷清，甚至認為可能是「史上最後一次雙11購物節」；中國電商在面對中共查稅風暴後陷入困境，賣家紛紛倒閉，京東、天貓、淘寶等大型平台都不敢公布業績。
胡采蘋在粉專Emmy追劇時間分享最新影片，指中國今年面臨「史上最悽慘冷清的雙11」，受中共查稅風暴影響，許多電商賣家無法繼續運營，造成銷售商品數量大幅下降。
她分析，中國的京東、天貓和淘寶等平台今年完全不敢公布總銷售金額，這表明它們的業績不如預期，顯示中國電商行業陷入困境，並且她預測這可能是最後一次「雙11」購物節，而拚多多和淘寶則是「搶抱台灣大腿撐銷售」。
除了中國電商的衰退，胡采蘋認為，台灣的電商市場也在進入一場激烈的生死鬥，如Momo和富邦媒前三季營收大幅下滑，甚至有可能步上其他電商的後塵。她提到，像蝦皮這樣的電商，雖然銷售額激增，但卻逐漸出現「中租化」的現象，這對賣家而言並非好消息。
胡采蘋認為，台灣的電商業正處於「資本絞殺階段」，不僅競爭愈發激烈，市場壓力也使得許多平台的前景變得不明，這種情況將促使電商平台進行大規模的價格戰和業務重組，最終能存活下來的可能只會是少數幾家。
更多太報報導
18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光
人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」
其他人也在看
全國語文競賽登場！22縣市菁英齊聚書香之都展現語文力
「114年全國語文競賽」歷經兩年籌備，個人賽今（22）日與明（23）日在台中盛大登場。來自全國22縣市的語文高手齊聚一堂，共有2,585位選手參賽（個人賽2,062位；團體賽143隊、523位），以語言為舞台、以文字為橋樑，展現深厚的語文學習成果與文化底蘊。中時財經即時 ・ 4 小時前
台中女遭網友恐嚇買禮物卡超商痛哭 警及時阻詐 (圖)
台中陳姓女子（左）日前認識網友，對方稱見面須先買禮物卡，陳姓女子不從，對方就自稱是黑幫將對陳姓女子家人不利，陳姓女子到便利商店準備提款交易，由於感到害怕而情緒崩潰，員警到場安撫確認詐騙阻詐。中央社 ・ 1 天前
只要10元！超商1款飲料「40年沒漲價」 一票人推爆：良心商品
近年來隨著物價高漲，不少手搖飲與超商飲品紛紛調整價格，然而，近日一名網友卻在超商意外發現1款鋁箔包裝飲品仍維持10元價格，成為超商裡最便宜的選擇，讓他驚喜不已。貼文引起廣大迴響。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台中球棒隊！ 逢甲商圈居酒屋「6打3」 打完繼續喝
台中球棒隊！ 逢甲商圈居酒屋「6打3」 打完繼續喝EBC東森新聞 ・ 1 小時前
心律不整反要喝咖啡？最新研究曝光震撼醫界
生活中心／杜子心報導很多心律不整的患者長年被醫師叮嚀「少喝咖啡」，深怕一杯下肚就讓心跳失控。不過最新刊登在《美國醫學會期刊（JAMA）》的臨床試驗卻直接推翻大家的既定印象。研究團隊把他們分成「每天至少喝一杯含咖啡因咖啡」與「完全禁咖啡因飲品」兩組，包括茶、能量飲、甚至無咖啡因咖啡都不能碰。半年後結果公佈，喝咖啡組的復發率只有 47%，不喝咖啡的卻高達 64%，等於喝咖啡者復發風險降低將近4成。民視健康長照網 ・ 1 天前
一聲令下咖啡價格崩了！川普取消巴西關稅 全球期貨跳水
根據《路透》報導，國際咖啡價格周五 (21 日) 大幅走跌，此前美國總統川普宣布取消對巴西農產品的 40% 進口關稅，其中包括咖啡與可可，引發市場價格迅速回落。美國消費者對高食品價格的抱怨持續升溫，成為川普近來調整貿易政策的主要壓鉅亨網 ・ 1 天前
義美挺日！ 出高市「應援巧克力」 網友嗨翻：用新台幣下架
日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，造成中國反彈，中國外交部建議民眾避免前往日本旅行，掀起退訂潮，近期又宣布暫停日本水產品進口。民進黨立委邱議瑩今（21）日召開「高市挺高市」記者會，以行動力挺高市早苗的挺台立場，而民進黨立委黃捷也曬出義美高市早苗的「應援巧克力」，貼文一出，網友紛紛留言詢問「哪裡有賣」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰確定沒出席頒獎典禮 一條件「現聲」
入圍第62屆金馬獎最佳女主角的女星范冰冰，到底要不要出席領獎？現在導演張吉安在紅毯上證實了，她有工作在身，但人究竟是在哪拍戲？又沒透露，就是很神祕。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
《科技》DRAM瘋漲 倫飛庫存備至明年Q1
【時報-台北電】倫飛電腦(2364)今年隨著旗下強固型電腦自有品牌Durabook的比重，進一步拉升至突破九成，為其獲利能力帶來強健支撐。面對近期DRAM漲價帶來的影響，總經理高思復表示，漲價走勢強烈、超乎預期，不過倫飛也已提前備料因應，預計至明年第一季出貨尚不至於受累。 倫飛第三季受惠旗下客製化及高規、高單價的強固型電腦產品出貨比重提升，拉抬該季毛利率突破四成站高，獲利亦寫下單季新高，前三季累計稅後純益達1.61億元，每股稅後純益（EPS）3.14元，同步年增約兩成，並同創歷年同期新高。 高思復21日於法說會中表示，今年在歐洲市場因各國擴充軍備與國防預算，加上倫飛亦成功取得歐系大廠之經銷通路夥伴合作，同時在亞太地區亦有來自先前拓展之東南亞客戶之穩健訂單，同步帶動倫飛今年營運動能進一步向上。 然近期DRAM飆漲致電子產業受累，高思復亦直言，此回「漲價趨勢的強烈程度高於預期」，可能直至明年仍會產生影響，包括承受較高的成本或是較長的交期。不過他也表示，照目前的出貨排程來看，倫飛已預先備抵的存貨預計到明年第一季仍不會有問題。 截至第三季底，倫飛的存貨水位明顯較去年同期及去年年底增加18％，便時報資訊 ・ 9 小時前
管中閔曝11年前北京APEC內幕 張志軍深夜突訪蕭萬長
下屆亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會明年11月深圳登場，北京方面公開表示，台灣如果想與會，必須遵守「一個中國」原則。曾參與3屆APEC的台灣大學前校長管中閔回憶，2014年出席北京APEC時，大陸未刻意打壓台灣，或有任何矮化言行，他還爆料時任國台辦主任張志軍，深夜突然造訪我方代表蕭萬長。中時新聞網 ・ 8 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 9 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 4 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 13 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 4 小時前