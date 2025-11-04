史上最凱 藍轟賴政府對美0分

國民黨立法院黨團四日開記者會，黨團書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（右）、副書記長徐巧芯（左）表示，近期發生軍購案延宕、總統過境美國受阻、台美關稅等問題，批民進黨政府對美外交慘不忍睹。（中央社）

記者王超群∕台北報導

針對外交部在美國設宴邀請美方高層官員卻無人出席，國民黨團四日召開記者會痛批賴清德政府對美外交全面失靈且外交部、國安會各自為政，對美關係陷入空前危機，要求民進黨政府徹底檢討。

國民黨團書記長羅智強指出，有外媒批評賴清德為「魯莽領導人」，更有報導指外交部找不到美方官員會談。賴清德上任以來，無法如以往總統在任內三個月內訪問美國本土，更遭遇邦交國遞減、無法參與ＷＨＯ及ＷＨＡ等國際組織，對美成果「史上最差」。他痛批，軍售交貨延宕、台積電赴美建廠、對美關稅增加等事件，皆顯示賴政府將台灣推向更危險境地。

廣告 廣告

首席副書記長林沛祥表示，民進黨聲稱台美關係「史上最好」，實為「史上最凱」。軍售方面，台灣已全額付款，卻至今一架飛機未交，反映美方承諾令人質疑。他指出，台積電遭要求赴美投資，變成「德公移山」的犧牲品，顯示民進黨對美政策是「台灣有事，美國有事」。

林沛祥批評，外交體系出現「兩個太陽」，外交部長林佳龍介入黨內初選，國安會秘書長吳釗燮繞過體制進行協商，顯示政府內部權責混亂，外交失能、人事內鬥，危及國安。

副書記長徐巧芯表示，台灣對美軍購金額高達新台幣九千億元，其中F-16V戰機等三項軍售案即逾新台幣二六六五億元，但因美國廠商產能不足及人力縮編，交貨期遙遙無期。她指出，我方已支付六成款項約一千四百四十億元，卻仍未交機，且款項無法取回，僅能獲取微薄利息。她質疑，賴政府對此毫無配套，恐進一步拖垮國防戰力。

徐巧芯並引述美方智庫報告及國際期刊意見，指出美國對台政策已有轉向，提醒政府正視外交情勢變化，勿再自欺欺人。