史上最初！《換乘戀愛4》1女有2前任「主持群全傻眼」 Simon D：玩笑話成真了

《換乘戀愛4》重頭戲登場。翻攝小紅書

戀愛實境節目《換乘戀愛4》在第12集引爆了本季最大的話題。女出演者朴賢智的第二位前男友登場了，讓節目史上首次出現了一名女出演者竟有兩位前任在場的「2X」超級混亂局面。這個前所未有的衝擊，讓攝影棚內的主持人與來賓集體陷入超震驚狀態。

當朴賢智的第二位前男友身分公開時，主持人李龍眞成為現場反應最激烈的焦點。他先是被嚇得當場從座位上跳了起來，隨後更因為難以置信，整個人跌坐回地上，無法掩飾他的衝擊。

李龍眞（左）震驚到彈飛又坐到地上。翻攝小紅書

其他主持人的反應也同樣戲劇化，完全呈現了現場的混亂程度。主持人Yura難以置信地不斷反覆說著：「不要說謊喔。」而鄭基石（Simon Dominic）則驚呼：「我們之前的玩笑話現在成真了！」他更誇張地表示：「我活了42年來，第一次感受到這種衝擊！」

朴賢智第二位前男友的登場，不僅徹底打破了節目既有的規則，也讓屋內的愛情關係網變得更加複雜且不可預測。接下來一行人將前往日本旅遊，屆時各位出演者的心境又會有什麼變化，是節目重大看點。

《換乘戀愛4》主持群與來賓集體傻眼。翻攝小紅書



