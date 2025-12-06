史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了

美國白宮於12月5日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。

根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。

新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521

分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，其半導體及科技供應鏈地位直接影響美國國安與經濟利益。美方承諾反對單方面改變現狀，並強化與盟友合作維持台海及南海穩定。

在中國被列為「全譜系挑戰」的同時，文中指出，NSS-2025 提出包括掠奪性補貼、不公平貿易、智慧財產權竊盜、稀土壟斷及芬太尼前體輸出等「必須終止」的清單，顯示對中國的政策從合作轉向抑制。戰略還指出，美國將透過結盟（美日印澳、歐盟、韓國）建立全球最大經濟聯盟（65 兆美元規模），並在軍事、科技及經貿領域對中國進行結構性遏制。

戰略還指出，美國將透過結盟（美日印澳、歐盟、韓國）建立全球最大經濟聯盟（65 兆美元規模），並在軍事、科技及經貿領域對中國進行結構性遏制。 圖 : 翻攝自X

另一方面，X 帳號 @rainbow78521 的分析指出，NSS-2025 對歐洲關係作出重大修正。報告批評歐洲經濟影響力下降、人口減少及主權弱化，並指責超國家機構與政策可能損害民主。文件首次將歐盟視為潛在威脅，並提出在歐洲內部「培養抵抗力量」，同時要求盟友分擔更多國防責任，而美國將專注維持在高科技與武器生產的優勢。北約擴張政策遭到批評，文件僅泛泛提及集體防禦，未直接確認第五條承諾。

貼文進一步指出，NSS-2025 對烏克蘭與俄羅斯政策也作出調整，將美國「核心利益」定位於結束烏克蘭敵對行動，重建俄羅斯戰略穩定，並為烏克蘭戰後重建提供框架，而不再追求使俄羅斯戰爭成為「戰略失敗」。

貼文進一步指出，NSS-2025 對烏克蘭與俄羅斯政策也作出調整，將美國「核心利益」定位於結束烏克蘭敵對行動，重建俄羅斯戰略穩定，並為烏克蘭戰後重建提供框架，而不再追求使俄羅斯戰爭成為「戰略失敗」。 圖 : 擷取自《視覺中國》

此外，一些推友觀點指出，NSS-2025 被形容為自 1776 年以來美國最危險的戰略文件，原因在於它首次公開批評歐盟、削弱北約、將歐洲極右翼政黨提升為「官方夥伴」，並允許俄羅斯擴大勢力範圍。評論者認為，這份官方文件對全球秩序的影響力遠超任何單一意識形態宣傳，其顛覆了美國過去一世紀以來的外交政策基礎。

總體而言，NSS-2025 反映出川普政府將全球注意力重心轉向印太與西半球，對中國採取全面競爭策略，對歐洲提出批評與要求自我承擔責任的現實主義方案，美國外交政策自冷戰後的跨大西洋秩序正式迎來重大斷裂。

