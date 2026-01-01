史上最嚴!! 南投警啟動「獵飆行動」 12名炸街飆仔人、車、財全失！

南投警啟動「獵飆行動」緝獲嫌疑人十二名。(南投縣警局提供)

▲南投警啟動「獵飆行動」緝獲嫌疑人十二名。(南投縣警局提供)

南投縣警察局為徹底斷絕飆風，強力淨化縣內道路安寧及交通秩序，於近日啟動代號「獵飆行動」的強力執法專案。本次行動導入「第三方警政」思維，首創「地檢、警察、監理、環保」四方跨部門聯合模式，共同築起堅強的「南投獵飆陣線」，針對在市中心或山區道路飆車、危險駕駛、製造噪音的改裝車集團，展開一系列「帶人、扣車、罰款」的多重打擊行動。

南投縣政府警察局針對近期在縣內多處道路（如臺3 線、臺一六線等）集體競速、闖紅燈、占用車道、任意變換車道以及製造高分貝噪音的改裝車輛，立即成立專案小組以「科技溯源，跨縣市連根拔起」方式強力追緝。

廣告 廣告

科技蒐證：專案小組調閱多日監視器、行車記錄器及科技執法設備進行過濾，篩選近數百輛車後，成功鎖定多名主要涉案成員及相關違法事證。

雷霆突擊：掌握充分證據後，專案小組報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮偵辦，並聲請搜索票及拘票，於十二月三十日清晨拂曉出擊，兵分十二路跨縣市至新北、桃園、台中、苗栗及屏東等五地執行拘提。

警方專案小組直搗飆仔巢穴，天色破曉即登門逮人，多名飆車族睡夢中驚醒被捕，一臉錯愕；本次行動總計緝獲嫌疑人十二名，並同時查扣涉案的各式改裝車輛共十輛，全案訊後依刑法公共危險罪移送南投地檢署偵辦。

南投縣警察局特別強調，本次「獵飆行動」不同以往，首次透過「檢、警、監、環」跨部門協作，對違法行為實施「多重打擊」；交通隊隊長張瑞忠指出，這次是真正做到「抓人、扣車、罰到底」。車輛除連人帶車查扣外，後續將面臨改裝、噪音等罰單，若無法改正完成通過檢驗，情節重大者甚至還要被吊扣或吊銷牌照，徹底讓飆車族「人、車、財三失」。

南投縣警察局長謝宗宏強調，本次獵飆行動僅是首波出擊，相關執法作為將一波接一波直到徹底壓制飆風為止，我們將持續透過科技偵查，精準掌握飆車族活動軌跡。無論你來自何方，只要膽敢在南投縣危害縣民用路安全、製造噪音擾民，我們會結合全縣的力量抓到你，並用最嚴厲的手段讓飆仔付出最大代價。