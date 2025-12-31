史上最嚴！台中跨年800警維安 緝毒鎮暴4犬出動

台中跨年晚會維安史上最嚴，還出動警犬。（圖／東森新聞）





台中市跨年晚會，在水湳中央公園盛大舉行，預估將湧入超過10萬人，維安可說史上最嚴、全面升級，警義消出動800人維安，明訂十大違禁品，像啵啵球、發光氣球，以及行李箱，都不能帶進會場。警方設立5個安檢站，還有2隻緝毒犬跟2隻鎮暴犬巡視整場，安檢滴水不漏；另外在高雄夢時代跨年晚會，超過20萬人，上千名警力出動，再加上37支鏡頭加空拍鏡，3隻「偵爆犬」嚴防意外發生。

台中跨年晚會入口處，大排長龍，有人拿傘遮陽，有人拿相機搶拍，一堆粉絲早在前一晚就來佔位，

排隊民眾vs記者：「（什麼時候就來排隊的），昨天晚上10點多，就買麵包來這邊吃，就躺著瞇著一下這樣。」

吃麵包睡地上等15小時，只為了見到心愛的偶像歌手。

現場廣播：「請配合現場安檢，請脫下口罩。」

今年跨年可說是史上最嚴，所有人都得安檢，行李箱、玻璃瓶、氣球都禁止，3點一到，民眾帶著瑜珈墊小板凳，拉開背包一過安檢門馬上搶第一排。台中今年跨年，將湧入超過10萬人，維安警力800人，水湳中央公園，設了5處安檢門，1處「只進不出」。

台中警犬隊出動，2隻緝毒犬、2隻鎮暴犬巡視整場，轉個鏡頭到高雄跨年。高雄夢時代跨年有權恩妃，預估湧入20萬人，出動37支鏡頭跟空拍機緊盯，1295名維安警力，當然也少不了「偵爆犬」，去年2隻今年多1隻，嚴防突發攻擊意外，

保三總隊領犬員許為傑：「我們今天帶了3隻偵爆犬來，牠們主要的功能，就是來找尋找爆裂物，主要是針對舞台區跟那個，附近的休息區藝人休息區，對還有市長跟一般貴賓的，這些休息場合帳篷，還有對就舞台上方跟下方，都會做細部檢查。」

數十萬人衝跨年晚會，聽歌嗨整晚，為了嚴防意外，警力全副武裝戒備，可愛警犬也出動，陪伴大家安全迎接2026年。

