史上最嚴！2026交通新制懶人包：罰款無上限 沒做「這件事」將吊扣駕照

生活中心／唐家興報導

2026交通新制曝光！無照駕駛「最高罰6萬」還不夠？累犯竟祭「罰款無上限」大招。

2026年全台駕駛人注意！交通部祭出史上最嚴「交通新制」，針對無照駕駛與重大違規累犯大刀闊斧開罰，未來汽車無照駕駛最高將被狠罰6萬元，且累犯者罰鍰更是「無上限」直接加倍，就是要徹底洗刷行人地獄惡名！

【2026交通新制上路：無照駕駛最高罰6萬】

立法院已正式三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，預計於2026年上半年 鐵腕實施。新制重點在於「罰鍰翻倍」與「扣牌扣車」。

1.汽車無照：罰鍰上限由2.4萬提高至6萬元。

2.機車無照：罰鍰上限由1.2萬調升至3.6萬元。

3.車主連坐：若將車輛借給無照者，車主同樣會被重罰，且車輛當場移置保管，甚至面臨扣繳牌照最長1年 的處分。

【累犯無上限！10年內三犯再加碼】

這次修法特別針對「馬路慣犯」設計了累犯加重機制，累犯計算期由5年延長至10年。

1.二犯直接封頂：10年內第2次無照，直接以最高罰鍰（汽車6萬、機車3.6萬）裁處。

2.三犯以上無上限：10年內第3次以上違規，將在上次罰鍰的基礎上「再加罰」。以汽車為例，每次加罰1.2萬元，累積次數越多，罰單金額就越驚人。

【強制回訓機制：一年3犯就得回駕訓班】

除了罰錢，還得去「上課」！自2026年3月起，高風險駕駛監理機制啟動。

1.違規累犯：一般駕駛人若在1年內發生3次特定違規（如：闖紅燈、未停讓行人、嚴重超速等），須自費參加3小時強制回訓講習。

2.未回訓後果：若收到通知未依規參加講習，將直接面臨吊扣駕照處分。

【行車分心罰更重：吸菸、滑手機門檻提高】

為了提升用路人專注度，細項違規罰鍰也同步微調「整數化」。

1.行車抽菸：汽機車駕駛人手持香菸影響他人，罰鍰從600元調升至1,200元。

2.機車滑手機：機車族邊騎邊滑，罰鍰也調升至1,200元。

3.隔熱紙新規：2026年起「新出廠車輛」與計程車，強制規範前擋透光率需達70%，違者將影響領牌或檢驗。

(出處來源：交通部公路局、立法院《道路交通管理處罰條例》修正案公告。)

