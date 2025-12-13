史上最囂張詐騙！騙完五萬還留言笑：警察沒用

（記者周德瑄／綜合報導）近期網購詐騙猖獗，有民眾在社群平台Threads上誤信知名體育用品店倒閉出清的廣告，購買棒球手套遭詐五萬元。被害人報警並發文示警後，竟引來嫌犯本人囂張回文嘲諷，不僅罵被害人傻，更嗆台灣警察是垃圾根本抓不到他，甚至公然挑釁政府官員，行徑相當惡劣狂妄。

圖／詐騙集團冒用知名體育用品店名義在社群平台行騙，得手後竟還公開留言嘲諷被害人並挑釁警方，行徑相當囂張。（翻攝自Threads）

這起案件起因於不肖人士冒用彰化鹿港一家知名體育用品店的名號，在網路上謊稱因經營不善即將倒閉，全館棒球手套以一折低價拋售。一名受害者信以為真，匯款五萬元後發現受騙，隨即向警方報案並在網路上發文呼籲其他人不要上當。未料這篇示警文竟引出詐騙者親自留言，對方不僅沒有悔意，還高調嘲笑被害人這麼假的訊息也相信，並直言錢早就花光了，做筆錄一點用都沒有。

該名詐騙份子氣焰囂張，在留言區不斷挑釁，譏諷台灣是詐騙天堂，還嗆聲說反正台灣警察抓不到他，等風頭過了改個名字就能繼續騙。除了羞辱被害人與警方，嫌犯更發文點名監察院長陳菊進行挑釁，並曬出私訊截圖炫耀還有數十人正在詢問購買，聲稱光靠一篇貼文就賺進數十萬元。如此目無法紀的言論引發網友群情激憤，痛批詐騙集團實在太過猖狂。

遭受冒名的鹿港體育用品店業者也深受其害，近期頻繁接到民眾詢問一折商品的電話，甚至有人直接登門要搶便宜，讓老闆不堪其擾只能無奈澄清。目前警方已受理報案，將針對該帳號與金流進行追查，受害民眾則希望透過公開嫌犯惡行，能喚起有關單位重視，別讓詐騙份子繼續逍遙法外。

