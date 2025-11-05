史上最多參加者的特輯！韓綜《出差十五夜》JYP特輯爆笑登場，TWICE、Stray Kids等40位偶像嗨跳「隨機舞蹈」場面超震撼！朴軫永大讚：證明了JYP的水準有多高
平時在舞台上敬業演出的偶像們齊聚一堂，在草地上踴躍搶答題目、聽到音樂衝向前跳出舞蹈，現場笑聲不斷。由韓國知名PD羅暎錫所製作的綜藝節目《出差十五夜》，透過進行豐富多彩的遊戲為觀眾帶來笑容。
本次《出差十五夜》邀請韓國JYP娛樂旗下共40位藝人參加，創下歷代「最多參加者」的紀錄，也在「隨機舞蹈」環節迎來最多回合的挑戰。平時各自忙錄的偶像團體和老闆朴軫永齊聚一堂，大展公司「家族愛」和綜藝感！
朴軫永帶領旗下10個團體 創下最多參加者紀錄
本次《出差十五夜》JYP特輯，共邀請到老闆朴軫永、「野獸男團」2PM、樂團DAY6、國際大勢女團TWICE、男團Stray Kids、「勁舞團」ITZY、樂團Xdinary Heroes、實力派女團NMIXX、NiziU、新秀男團NEXZ及公司「忙內團」KickFlip等團體，每團派出4位成員參與，2PM則推派3位並和朴軫永組隊，共40位參加者一同參與各種遊戲。
本次《出差十五夜》JYP特輯由朴軫永帶領旗下10組團體參與
遊戲關卡培養團體合作默契 朴軫永為勝利主動背起2PM祐榮
本次《出差十五夜》從基本舞蹈熱身開始炒熱氣氛，接著展開需由隊員一起擠在狹小隊旗上，並站立5秒的遊戲「不要離開我」，每通過一關，隊旗就會被對摺成上一關的一半。隨著難度大增，成員們從擁抱在一起，漸漸想出疊羅漢、木馬肩等姿勢作為策略，朴軫永甚至主動讓2PM祐榮坐上他的肩膀，由老闆帶頭展現JYP娛樂對遊戲的認真態度，以及對勝利的渴望。
朴軫永主動背起2PM成員祐榮
「遊戲大禮包」接連登場 日本女團NiziU成員Nina口誤引全場爆笑
第二輪則是通過才能守護美味晚餐的「遊戲大禮包」，分成三個招牌遊戲項目，分別是看照片猜出人名的人物問答、成語接龍遊戲和身體協調遊戲「草莓香蕉蘋果」。
在人物問答環節中，NiziU派出美日混血的Nina參與，雖然出題類型包含韓國、全球知名藝人及動畫角色等多元人物，羅PD仍關心提問「韓國人物（辨認）沒問題嗎？」不熟悉韓文的Nina則開朗地回答：「那就請給我安排個好人吧」，雖然馬上更正為「簡單的人」，可愛的口誤仍引起全場大笑，羅PD也打趣地說：「難道我會出壞人給你猜嗎」。
NiziU成員Nina口誤引爆笑
拍照遊戲超混亂 ITZY自願「打頭陣」參與
享用完晚餐後，製作團隊宣佈進行「原地轉完10圈後擺出指定姿勢拍照」的遊戲，ITZY成員Lia為了成功在5秒內讓所有成員入鏡，直接抓起還在暈眩的彩領外套帽子，將她拉進鏡頭中，為遊戲創下搞笑的開端。接著，NMIXX成員Lily用鑽頭般的超高速旋轉，雖節省了時間卻在轉完後倒地不起，在其他成員都到鏡頭前擺出姿勢後，仍在後方跌跌撞撞地前進，被網友戲稱為「剛出生的長頸鹿寶寶」。
ITZY在拍照遊戲打頭陣卻以失敗收場
招牌遊戲「隨機舞蹈」登場 樂團成員雖不擅長仍搞笑參與
最後的壓軸遊戲是聽到音樂就要跳出對應舞蹈的「K-POP隨機舞蹈比賽」，不會跳的選手就得移動到淘汰區。第一回合製作團隊播放Wonder Girls經典歌曲〈Tell Me〉，身為樂團的Day6和Xdinary Heroes成員們雖不擅長跳舞，仍盡力跟上其他人的動作，特別的舞姿也為全場帶來歡笑。
樂團DAY6成員元弼（左）、晟鎮（右）雖不擅長跳舞仍盡力展現綜藝魅力
朴軫永自編〈10分滿分的10分〉舞蹈 卻慘遭淘汰
接下來的歌曲中，各團主舞們大展實力，讓製作團隊驚嘆：「怎麼會跳得那麼好？」朴軫永卻敗在由本人作詞、作曲甚至「編舞」的2PM出道曲〈10分滿分的10分〉，2PM成員則在他被淘汰後幫忙喊冤「畢竟已經過太久了」。
朴軫永遭淘汰，2PM成員幫忙喊冤、給予肯定
ITZY彩領、NEXZ成員TOMOYA晉級決賽 朴軫永指定歌曲〈Guilty〉決勝負
隨著場上的挑戰者越來越少，突破20首的歌曲也迎來「史上最多隨機舞蹈數」，最後由「JYP認證舞蹈王牌」ITZY彩領，以及日本男團NEXZ隊長TOMOYA兩人進入決賽，經過〈UNFORGIVEN〉、〈Baggy Jeans〉、〈WICKED〉等男、女團，甚至男女混聲團體的歌曲出題，兩人仍無法分出勝負。
最後在第30回合，由朴軫永親自挑選歌曲〈Guilty〉作為決勝曲，TOMOYA在歌曲後半部停下認輸，彩領成為「隨舞最強者」，朴軫永評論：「真是非常令人自傲的舞台啊、這證明了JYP的水準有多高」。
彩領成為隨機舞蹈冠軍
《出差十五夜》JYP特輯展現藝人綜藝魅力 凝聚「家族」向心力
透過錄製《出差十五夜》，讓JYP旗下團體有互相交流的機會，透過遊戲過程中的耍賴、搞笑和想獲得獎品的好勝心，也讓藝人們展現出舞台外的綜藝魅力。朴軫永在拍攝結束後的訪問表示：「看到大家聚在一起，愉快地奔跑、跳舞的樣子，而我也身在其中，讓我覺得『啊，我就是為此創辦娛樂公司的啊』」。而被問到「對我而言JYP是？」的問題時，許多藝人回答「像家一樣的地方」，也有人說是「夢的起點」，展現出JYP家族團結一心的魅力。
看到旗下藝人開心的模樣，讓朴軫永想起成立公司的契機
（圖片來源：YT@15ya_egg）
