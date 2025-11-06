史上最多！30歲台女走私「20kg液態大麻」 關西機場遭捕

大阪警方5日查獲一宗毒品走私案，一名30歲台籍黃女，涉嫌從泰國攜帶20公斤液態大麻入境，當場遭到逮捕。圖／取自東方IC

毒品具有成癮性、濫用性，並會對社會造成危害性，但在世界各地卻無所不在，近日大阪府警方就查獲了一宗毒品走私案，一名30歲台籍黃姓女子，涉嫌從泰國攜帶20公斤液態大麻入境，當場被資深緝毒犬嗅出，遭到逮捕，而這也是關西機場破獲的最大宗液態大麻案。

根據《每日新聞》等外媒報導，昨（5）日大阪府警方依違反《麻藥取締法》營利目的共同輸入罪嫌，宣布逮捕了30歲的台籍黃姓女子。黃女涉嫌從泰國曼谷走私約20公斤含有有害大麻衍生物四氫大麻酚（THC）的液態大麻。

大阪海關官員指出，緝毒犬在關西機場海關檢查站聞出黃女攜帶的兩個行李箱有異樣，海關人員立即進行全面檢查，發現黃女將液態大麻分裝在洗髮精瓶子、化妝品罐與食物罐頭中，海關人員表示，「這是關西機場有史以來，查獲最多的一次性走私液態大麻案件」，同時也透露，這隻立功的母緝毒犬經驗豐富，現已8歲，預計年底就要退休。

目前警方尚未透露黃女是否坦承犯行，實際毒品市價仍待評估中，而同一天，關西機場警方還捕獲另一名涉嫌於8月從泰國走私58公克大麻等毒品的44歲大阪男子，同樣是老緝毒犬識破，不過並非同一隻。



