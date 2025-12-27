史上最大個資外洩案不影響？ 酷澎26日股價反彈逾6%

酷澎26日股價反彈逾6%。（圖／摘自維基百科）

南韓最大電商酷澎（Coupang）3370萬用戶個資外洩案，公司於25日發布聲明稱資料並未傳輸給第三方，其在美國紐約證券交易所上市的股票26日股價和前1次交易日收盤價相比上漲6.45％。

根據《韓聯社》報導，美股25日因為耶誕節休市1天，26日開盤後酷澎以24.87美元（約新台幣780元）開出，盤中最高觸及25.38美元（約新台幣796元），最終以24.27美元（約新台幣762元）作收。

酷澎指出，1名前員工利用竊取內部安全金鑰，存取約3300萬名用戶資料，不過實際上只保留約3000個帳戶個資，且相關內容已在事件曝光後全數刪除。

廣告 廣告

涉案者竊取的資料中，包括用戶的姓名、電子郵件、電話號碼、地址及部分訂單紀錄，並涉及2609 組大樓門禁密碼，並未存取任何付款資訊、登入憑證或個人報關號碼。後續酷澎透過系統日誌、鑑識分析等，確認其行為與說法一致。

不過南韓當局強調，酷澎的報告尚未得到政府調查小組確認，目前僅是業者的單方面說法。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆

醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年