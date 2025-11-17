史上最大假球案！SBL關鍵比賽操控曝光 洋將斑霸刑滿後驅逐出境

〔記者劉詠韻／台北報導〕超級籃球聯賽(SBL)2023年第20屆賽季爆發史上最大規模假球案，士林地方法院今(17)日上午宣判，共15名涉案球員依結夥以詐術妨害運動競技賽事公平、三人以上共同詐欺取財等罪判刑，各案併罰、部分宣告緩刑；外籍球員斑霸刑滿後將遭驅逐出境。法官痛批，被告貪圖賭金，集體操控比賽，已嚴重敗壞國內職籃發展與社會觀感。

法院認定，裕隆球員吳季穎為主要操盤者，於2023年2月至4月間共操控6場賽事，包括2月24日、4月8日、16日、22日、28日及30日，多名球員依其指示配合控制比分；另自2022年底起，多名球員另涉多起地下簽賭，次數從1次到12次不等。

其中最具代表性的案例如4月30日裕隆對台銀之戰。當時賭盤開出「裕隆讓3.5分」，比賽倒數2.2秒時裕隆以74比71領先，依戰術應由斑霸完成最後灌籃。但吳季穎、柯旻豪為讓比數超過盤口，竟違背教練指令，臨場改變戰術，由吳季穎出手三分命中，最終以77比71收場，吳季穎並從賭局中獲利38萬1950元。

檢警比對影像後認定，球員在六場比賽中多次出現十類不正常動作，包括未依戰術出手、刻意傳球失誤、罰球故意不進、不傳球、放任遭抄截、離譜投籃、異常增加傳球、不合理時機出手、刻意運球出界、放棄追防等，均顯示為刻意操控比分。

法院痛斥，身為裕隆資深控球的柯旻豪，不但未珍惜運動生涯，反利用學長身分與場上戰術位置「居核心地位」，吸收隊友共同參與操控賽果；吳季穎則與柯共同主導下注、分配簽賭安排，是多場比賽的主要操作核心。

法院依各被告犯行、認罪態度及悔意分別量刑，吳季穎因主動供述14名共犯犯罪事證，獲減刑並宣告緩刑5年，另須於一年內向公庫支付20萬元；李其恩僅涉1場且始終坦承，被判1年8月、緩刑4年。

其他獲緩刑者包括吳季穎女友黃品瑄、邱廷昱各判1年、游舜翔判9月(3人均緩刑2年)、張曉悌判8月。未獲緩刑的球員刑期則為斑霸5年2月、顏聞佐5年、吳祐任4年10月、黃鉉閔4年9月、周暐宸4年9月、陳品銓4年4月、邱忠博3年4月。

此外，法院並考量球員斑霸為塞內加爾籍人，在我國犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，待執行完畢後，已不宜繼續居留國內，有驅逐出境必要，爰依刑法第95條規定，諭知刑滿後驅逐出境。

