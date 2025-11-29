史上最大外銷 波蘭斥1475億購波音96架阿帕契直升機組大軍團

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波音公司26日宣布，已獲美國陸軍授予一項近47億美元(約新台幣1475.4億)的對外軍售(FMS)合約，將為波蘭生產96架AH-64E阿帕契攻擊直升機，這將是阿帕契史上最大的國外訂單，預計將於2028年開始交付。

波音公司表示，目前波蘭國防部已向美國陸軍租借8架AH-64，在正式交機前為飛行員及維修人員建立訓練基礎。同時，依據去年簽訂的產業合作協議，波音將與波蘭國防部合作建立本地維修能量，並啟動訓練計畫與複材實驗室開發，使波蘭國防工業鏈成為阿帕契後勤體系的重要一環。

此外，波音公司近日舉辦慶祝阿帕契直升機首飛50週年紀念。波音強調，現今的E型阿帕契直升機已發展成為最成熟、最先進的配置，為戰場帶來頂尖的殺傷力、生存能力、互聯性和互通性。近幾個月來，波音公司已向全球客戶交付了新的阿帕契直升機，其中包括澳洲陸軍、印度陸軍和摩洛哥皇家空軍，波蘭將是全球第19個阿帕契直升機用戶。目前全球有超過1300架阿帕契直升機在役，波音全球服務公司為其提供維修和訓練支援。

波音攻擊直升機計畫副總裁 Christina Upah 表示：「這項重要協議讓我們得以開始打造全球規模最大、最具威懾力的阿帕契機隊之一。波音將與波蘭武裝部隊緊密合作，以嚴謹的執行確保波蘭快速強化防衛能力，並因應全球對先進攻擊直升機的強勁需求。」

