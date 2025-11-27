史上最大宗！ 刑事局查扣232輛非法權利車

新竹縣 / 綜合報導

刑事局日前偵破一起黑幫融資詐騙案件，還扣押史上數量最多的權利車，阻止200多輛非法權利車流入黑市。而這起融資詐騙案，起因是今年初新竹三環幫主遭到槍殺，一路溯源，才發現權利車後面的集團，竟然也是來自三環幫。

刑事局警方特勤小組說：「攻堅，攻堅。」特勤小組全副武裝，攻堅一處鐵皮廠房，這裡是詐騙集團據點，除了這裡另外一間公司，也被警方鎖定，辦公人員VS.刑事局警方說：「(你幹嘛不開門啊)。」員警破門進到辦公室，穿著襯衫的員工，飯還吃到一半一臉茫然，被警方控制，原來他們是假融資詐騙集團，誘騙民眾貸款，甚至將民眾買的車輛扣回當做權利車使用。

廣告 廣告

刑事局員警和拖吊車業者跑到山區，將一輛輛汽車拖走，原來這些車輛都是民眾被騙去貸款買回來的車，山區裡一大片空地全被停滿相當壯觀，權利車全被停放在新竹芎林鄉，共計232部遭到刑事局查扣，更是史上最大規模的權利車融資詐騙案。

集團由吳姓主嫌掌控，他會透過行銷公司在網路上投放融資貸款廣告，被害人找上之後信用不好，又沒有資產業務就會話術，需要買車做擔保介紹配合車行買車，被害人背車貸買了車，集團融資公司就會簽權利讓渡書，拿走車輛放貸再用各種名目扣錢，被害人最後借到的金額變少，還要繳車貸，甚至車還被集團當作權利車販售租借。

刑事局偵查第二大隊長李泱輯說：「三環幫內鬨的槍擊殺人案，劉姓的一個幫派首惡，遭到伏擊，有發現說部分權利車，來自於三環幫其它的詐騙集團。」年初新竹三環幫幫主，遭到槍殺警方透過逃逸車輛，持續溯源才發現這起詐騙案件初估200多人受害，詐騙金額超過8000萬元，而背後的主嫌就是三環幫的幫派分子，其餘17名共犯也通通被帶回偵辦，後續也將把車輛通通返還被害人，不讓車輛流入黑市。

原始連結







更多華視新聞報導

【翻轉詐騙之島】投資夢一場｜華視新聞雜誌

惡劣！詐團騙婦370萬元 還轉介融資公司誘押房產

融資公司推「吸血貸款」 年輕人陷入債務黑洞

