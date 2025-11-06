史上最大宗！台女走私20公斤液態大麻 關西機場緝毒犬臨退立功

（記者許皓庭／綜合報導）日本關西國際機場近日破獲一起大規模毒品走私案，一名30歲台籍黃姓女子涉嫌自泰國曼谷攜帶20公斤液態大麻入境，被資深緝毒犬當場嗅出異狀。這起案件被日媒形容為該機場歷來最大宗液態大麻查獲案，震驚日本警方與社會。

圖／日本關西國際機場近日破獲一起大規模毒品走私案，一名30歲台籍女子自泰國攜帶20公斤液態大麻入境，被資深緝毒犬當場嗅出。（翻攝 読売テレビニュース YouTube）

綜合《每日新聞》、《讀賣電視台》等多家日媒報導，關西機場警察署於11月5日宣布，以違反《麻藥取締法》、意圖營利共同輸入毒品罪嫌，逮捕這名來自台灣的黃姓女子。警方指出，黃女自稱在台從事保全工作，於9月12日搭機從曼谷飛抵關西國際機場，辦理入境手續時被緝毒犬攔查。

根據大阪稅關關西機場分署的說明，當天一隻8歲的母緝毒犬在入境大廳巡邏時，於黃女領取行李的過程中突然反應強烈。海關人員隨即將兩件託運行李帶往檢查區進行開箱檢測，結果發現多達37個裝有液體的容器藏於行李中。這些容器外觀為洗髮精、化妝品與食品罐頭等日用品包裝，但內部液體經初步化驗後確認為液態大麻。

稅關進一步指出，查獲的液態大麻總重約20公斤，為關西機場開航以來最大宗同類型毒品走私案件。值得一提的是，立下功勞的這隻緝毒犬是資歷豐富的老將，已服役多年，預計於年底退役，卻在退休前成功破案，令員警稱讚「功成身退」。

警方目前仍在釐清毒品來源及運輸路線。根據初步調查，黃女是否承認犯行尚未明朗，相關市價估算仍在進行中。警方研判，這批液態大麻可能透過國際販毒網路輸入日本，意圖供黑市銷售。由於液態型態更便於偽裝及走私，因此成為近期執法單位關注的新趨勢。

除了黃女案外，同日關西機場警方也逮捕另一名44歲大阪男子。該男子涉嫌於8月間自泰國走私58公克大麻及其他毒品，亦遭另一隻7歲緝毒犬查獲。警方指出，近期來自東南亞航線的毒品案件有上升趨勢，顯示毒販可能利用旅遊復甦的空窗期擴大運輸。

