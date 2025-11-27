史上最大宗 黑幫放貸詐騙 警扣232權利車

新竹三環幫幹部吳姓男子，涉嫌指揮旗下的貸款代辦公司、中古車行、融資公司，設下連環詐騙圈套，慫恿貸款民眾買車以提高信用，再將車輛讓渡成為「權利車」，供幫派成員使用及作為犯罪工具。刑事局拘提吳嫌等18人到案，查扣史上數量最多的權利車232輛，市價超過1億元，遏止大批權利車流入黑市。新竹檢方複訊後，聲請羈押禁見吳嫌等10人獲准。

三環幫老大劉憲治今年遭槍擊身亡，警方發現作案及接應車輛都來自新竹縣芎林鄉一間融資公司，循線追查發現該融資公司與另4家貸款代辦公司及1家中古車行，自民國112年起由40歲吳嫌指揮，貸款代辦公司先在網路刊登廣告，以「債務整合」、「快速核貸」吸引急需資金的民眾詢問，若被害人可提供不動產擔保品，即介紹至融資公司，誘騙被害人抵押借款。

若被害人無法提供擔保品，則以信用不佳為由介紹「假購車貸款方案」，慫恿被害人向旗下中古車行買車，再申請高額車貸，以車輛作為擔保向融資公司貸款，並簽下讓渡書。被害人買到的車連開都沒開過，就遭該集團「左手換右手」，被害人不僅要償還車貸，還要支付代辦公司30％的代辦費，及融資公司的開辦費、手續費、保管費等，慘遭層層剝削，最後借到的錢僅有車價的一半。初步清查，至少200人受害，其中不乏職業軍人及公務員，總財損逾8000萬元。

專案小組拘提吳嫌等18人到案，在芎林山區查扣到232輛權利車、現金180多萬元及貸款文件等贓證物。全案詢後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。