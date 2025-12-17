史上最大憲政風暴 藍白密謀反制

國民黨團總召傅崐萁。（姚志平攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》後，民眾黨表態將上街抗議。民眾黨主席黃國昌17日再爆，16日晚間與國民黨人士一同開會，討論後續對策，並向民眾預告「要有長期抗戰的準備」。據悉，當晚與會的藍營人士包括國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁，而鄭也於昨日中常會呼應黃「長期抗戰」說法，直言決戰點就是2028總統大選。

面對國民黨已表態不提倒閣，接下來是否上街頭？黃國昌昨上午表達下一步必須要謀定而後動，宣告「要準備長期抗戰」，並透露16日晚間與國民黨人士開了一場會議，討論接下來該怎麼辦，包括可以用的手段、該做的事情，都是接下來必須好好思考的內容。

至於參加該場會議的藍營人士是誰？黃國昌表示他不方便告知時間、地點跟參與者。但傅崐萁隨後證實，當晚確實與黃國昌討論，因為閣揆不副署法案完全違憲，卓榮泰根本是瀆職，這件事情非常嚴重，所以藍白一定會有些反制措施，但彼此也都同意現階段要審慎因應，接下來還會與民眾黨持續討論因應措施。

此外，據了解，當晚鄭麗文也與黃國昌一對一長談，因此鄭麗文昨日中常會上的發言，特別呼應黃國昌所說「要做好長期抗戰的準備」，她說，2026九合一選舉是重要的期中選舉，而決戰點就是2028總統大選。

據悉，藍營基層確實有聲音，希望用上街抗議等具體方式反制，國民黨也不排除採行。不過黨團內部認為，應先營造有利的民意環境，續推福國利民法案，來對照政院擺爛不做事，假設卓榮泰連利民法案都擋下，一方面可作為反抗的號召，一方面也給選民「如果政黨輪替會實現這些法案」的承諾。