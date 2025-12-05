史上最大手筆！中華電信狂買「46億度電」 天能綠電吞下超級肥單

財經中心／師瑞德報導

震撼彈！中華電信豪砸重金，攜手天能綠電簽署「20年46億度」天價綠電合約，創下ICT產業史上最大規模！面對AI吃電怪獸，電信龍頭超前部署搶電，力拚2040年RE100達標。天能穩居售電霸主，這波綠能紅利賺翻了，雲豹能源母憑子貴備受關注！（圖／雲豹能源提供）

面對AI與資料中心快速成長所帶動的龐大電力需求，企業對穩定綠電的長期規劃需求急遽升高。國內電信龍頭中華電信5日宣布，正式與天能綠電（7842）啟動總量達46億度、為期20年的再生能源轉供合作，供電時間自2027年起至2047年止。這不僅是中華電信史上最大規模的綠電採購案，也成為台灣ICT產業邁向淨零轉型的標誌性里程碑。

此次合作由雲豹能源（6869）旗下售電領導品牌天能綠電提供綠電轉供服務，將協助中華電信朝向多項具體永續目標邁進，包括2030年碳排放減半與IDC機房全面使用再生能源、2040年達成RE100承諾、以及2045年實現全面淨零排放。雙方以行動回應國際淨零趨勢，實踐企業永續治理責任，亦為台灣能源轉型注入關鍵動能。

天能綠電：綠電長約成企業競爭力關鍵

天能綠電總經理唐亞聖指出，淨零排放已是全球共識，各行各業無不加速導入低碳製程與再生能源。他強調：「綠電長約已不再只是企業加分選項，而是維持國際競爭力與供應鏈穩定的關鍵戰略工具。」此次與中華電信的深度合作，展現雙方對永續發展的高度承諾，也反映出台灣綠電市場日趨成熟。

根據經濟部能源署《2025年售電月報》數據，天能綠電1至10月的綠電交易量已達3.48億度電，穩居國內民營售電業第一名，且市場領先幅度不斷擴大。其客戶涵蓋半導體、光電材料、PCB、化工、資訊服務、金融保險等產業，轉供與專案執行實力備受肯定。

推進RE100與淨零目標 企業布局再升級

本次綠電轉供合作是中華電信推進碳中和路徑圖上的重大里程碑。隨著AI、高效運算、IDC資料中心迅速擴展，企業對電力品質與穩定供應的需求升高，再生能源更成為達成碳中和的基礎條件。透過與天能綠電攜手合作，中華電信可望更高效率地滿足RE100與自家碳減排承諾。

此外，天能綠電也同步推動碳管理與ESG顧問服務，從電力到碳盤查與國際認證，為企業提供一站式淨零解決方案。未來將持續強化平台整合能力、提升綠電轉供規模，協助更多企業穩健踏上永續成長之路。

