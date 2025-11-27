史上最大權利車扣押！三環幫誘「累積信用」購車背巨債 刑事局扣234輛

刑事局掌握三環幫以「累績信用」為名，誘騙民眾購車因而背上鉅款，共計扣押234輛汽車。(圖／翻攝畫面)

刑事警察局今年初偵辦新竹縣竹東鎮三環幫槍擊案時，發現作案與接應車輛均來自新竹縣芎林鄉「承益資融」，循線追查後鎖定該間融資公司與4間貸款代辦公司、1間車行密切合作，進而發現承益資融等假借代辦貸款與虛構債務整合取得民眾土地與車輛，若被害人無不動產可抵押，便以被害人信用不佳需貸款購買車輛「累積信用」，再以權利讓渡方式取得車輛，並將被害人車輛抵押放款，導致被害人僅能獲得少量資金，更因此背上巨額貸款，總計財損粗估8千萬元。

據了解，警方鎖定竹東三環幫槍擊案中的涉案車輛均為權利車外，也掌握該權利車均來自「承益資融公司」，鎖定承益與其他5間公司合作甚密，由40歲三環幫幹部吳姓男子統一調度指揮，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行與融資公司等，從招攬、過戶、放貸等全數包辦，主打「快速放款」、「債務整合」吸引需要資金民眾上門。

據悉，被害人上門後，若可提供不動產作為擔保，吳姓犯嫌等即將被害人介紹至旗下的融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差，或以可向金融機構借款名義，誘騙被害人抵押借款，要被害人簽下極易違約之合約，導致被害人因違約背負鉅額違約金與債務。

三環幫幹部吳男等人遭逮捕歸案。(圖／翻攝畫面)

若被害人無法提供擔保品，便以信用不佳為由，要被害人貸款購車以此「增加信用」，介紹「假購車貸款方案」，讓被害人申請買車貸款，雙方所談之金額往往高於車輛價值，待貸款成功後融資公司順利取得貸款後，隨即要求被害人將車輛「權利讓渡」，將車輛讓渡給融資公司擔保借款，過程中更收取高額代辦費、手續費、開辦費與保管費等，導致民眾僅可獲得少量資金，還因此背上巨額債務，每位被害人因此均背上20萬元至200萬元不等之貸款。

而吳男所指揮的旗下公司，為避免權利車被當事人發現直接開走，也為讓三環幫內可以自由使用權利車，或是作為出租與調度使用，將大批權利車藏在新竹山區內，百輛權利車甚至在短短一天內就可完全調度遷移。

警方日前見時機成熟後，同步搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處，拘提吳男等18人到案，查扣汽車234輛（其中232輛為權利車、市值1億元）、新臺幣180萬9,427元、手機47支、存摺23本、自然人憑證31張、K盤4組、球棒4支、帳冊7本、隨身碟16個、汽車鑰匙66支、鑽戒1個、勞力士手錶1支及相關貸款文件數批等證物。全案詢畢後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等將吳男等人解送新竹地檢署偵辦。檢察官訊後聲押吳男在內等10主要公司幹部、店長與資深業務。

該集團強調快速放貸與債務整合。(圖／翻攝畫面)

刑事局指出，「權利車」亂象已從交通問題惡化為治安隱憂，本案一舉查扣232輛權利車，市值逾1億元，為國內史上最大規模的權利車查扣行動，案經新竹地檢署解除扣押後，刑事局立即協調多家融資公司及金融機構行使動產擔保權，將抵押車輛拖離幫派藏匿處，遏止大批權利車流入黑市，成功阻斷黑市供應鏈並重創幫派經濟命脈。

刑事局呼籲，民眾借貸應循正常管道，網路上如遇宣稱「快速核貸」及「債務整合」等廣告務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線求證，以防受騙。

