史上最大權利車扣押 刑事局偵破融資公司結合二手車商詐欺集團案

刑事局今(27）日宣布偵破一宗融資公司結合二手車商詐欺集團案，扣押史上最大數量權利車，拘提喚姓主嫌等19名犯嫌。查扣汽車234輛（其中232輛為權利車）、新臺幣（下同）180萬9,427元、手機47支、存摺23本、自然人憑證31張、K盤4組、球棒4支、帳冊7本、隨身碟16個、汽車鑰匙66支、鑽戒1個、勞力士手錶1支及相關貸款文件數批等證物。

刑事局調查新竹縣竹東鎮槍擊案時，發現作案及接應車輛均來自新竹縣芎林鄉「承○資融有限公司」，於2月26日發動搜索，循線追查發現該融資公司與另4間貸款代辦公司及1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛，檢具事證後報請臺灣新竹地方檢察署指揮偵辦。

專案小組分析通訊紀錄及資金流向，發現上述6間公司由同一組核心成員主導，並受「三○幫」，幹部吳姓男子指揮，成為該幫派近年重要金源！該集團詐欺手法多元，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等共6間企業，分別扮演招攬、過戶、放款角色，行銷公司於網路散布廣告引流，以「債務整合」、「快速核貸」為誘因，吸引急需資金之民眾詢問，經評估被害人財力狀況後以2種方式從事詐欺犯行：

廣告 廣告



1、若被害人可提供不動產擔保品，則介紹至集團旗下融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差或佯稱可向金融機構借款之名義，誘騙被害人抵押借款，致使被害人因違反契約被迫違(解)約背負鉅額違約金及債務。

2、若被害人無法提供相關擔保品，則以信用不佳為由介紹「假購車貸款方案」，誘騙民眾申請不實購車貸款，成功核貸購車後始由融資公司出面放款，並要求將車輛讓渡予融資公司作為擔保，除了代辦公司收取高額代辦費，融資公司更無故收取高額開辦費、手續費等不合理之虛假費用，層層剝削，被害人僅能取得少額資金，還無端背負沉重車貸，陷入更加窘迫之經濟困境。

此外，該集團利用旗下車行操作過戶流程，將車輛過戶至被害人名下，使車輛快速脫產成為容易藏匿與轉手的黑市「權利車」，供其牟利及所屬幫派犯案工具。



全案蒐證完備後，專案小組向臺灣新竹地方檢察署及法院聲請拘票及搜索票獲准，於114年7月29日動員115名警力，同步搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處，拘提吳○○等18人到案，全案詢畢後依詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌解送新竹地檢署偵辦。檢察官訊後聲押吳姓犯嫌等18人，其中10人遭法院裁定收押禁見。



「權利車」亂象已從交通問題惡化為治安隱憂，本案一舉查扣232輛權利車，市值逾1億元，為國內史上最大規模的權利車查扣行動，案經臺灣新竹地方檢察署解除扣押後，刑事警察局立即協調多家融資公司及金融機構行使動產擔保權，將抵押車輛拖離幫派藏匿處，遏止大批權利車流入黑市，成功阻斷黑市供應鏈並重創幫派經濟命脈。