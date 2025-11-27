史上最大權利車扣押！232輛市值逾億元 重創三環幫非法金源
〔記者邱俊福／台北報導〕新竹地區知名三環幫，涉嫌成立行銷、車行及融資公司等共6間公司，於網路散布輕鬆核貸廣告引誘民眾上鉤，倘若沒有不動產抵押，便誘騙向車行申請不實購車貸款，被害人僅拿到少許車貸，卻要求將車輛讓渡予其融資公司作為擔保成為權利車，讓被害人僅背負車貸，且繳付高額代辦費等，層層剝削，成為該幫派最大金流；刑事警察局偵二大隊第二隊今宣布偵破，逮吳男等19人送辦，一舉查扣市值逾億元的232輛權利車，為國內史上最大規模的權利車查扣行動。
警方逮捕該幫派中生代大哥40歲吳建承等19人移送新竹地檢署後，當中吳等10名主要幹部、店長、主管皆聲押獲准，其餘諭令6萬元至10萬元交保，本月中旬已依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。
警方偵辦今年春節前夕新竹縣竹東鎮三環幫大哥劉憲治遭槍殺身亡案時，發現作案及接應車輛均來自新竹縣芎林鄉「承益資融有限公司」，遂於2月26日發動搜索，循線追查發現該融資公司與4間行銷公司、1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛，經分析通訊紀錄及資金流向，查知6間公司由吳男指揮，成為該幫派近年重要金流。
經分析犯案手法，行銷公司於網路散布廣告，以「債務整合」、「快速核貸」為誘因，吸引急需資金之民眾詢問，經評估被害人財力狀況後以2種方式從事詐欺犯行，首先若被害人可提供不動產擔保品，則介紹至集團旗下融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差或佯稱可向金融機構借款的名義，誘騙被害人抵押借款，致使被害人因違反契約被迫違(解)約背負鉅額違約金及債務。
其次，若被害人無法提供相關擔保品，則以信用不佳為由介紹「假購車貸款方案」，誘騙民眾申請不實購車貸款，成功核貸購車後始由融資公司出面放款，並要求將車輛讓渡予融資公司作為擔保，除了代辦公司收取高額代辦費，融資公司更無故收取高額開辦費、手續費等不合理的虛假費用，層層剝削，被害人僅能取得少額資金，還無端背負沉重車貸。
此外，該集團利用旗下車行操作過戶流程，將車輛過戶至被害人名下，使車輛快速脫產成為容易藏匿與轉手的黑市「權利車」，供其牟利及所屬幫派犯案工具。
警方7月29日搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處，拘提吳等19人到案，初估犯案2年多，從帳冊與權利車數量被害人逾200人，目前已清查被害人60人，財損8000萬元，詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
更多自由時報報導
出國旅遊在阿布達比機場轉機突遭帶走！男失聯3天 妻跨海求助
士林8旬翁走斑馬線遭公車撞死 失智妻目睹悲劇卻難還原過程
現役軍人台中八唐縱走失聯6天奇蹟存活 獲救下山送醫了
11/26 今彩539頭獎開4注！600萬獎落桃園、台中、台南
其他人也在看
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 11 小時前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝
高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。 據了解，被告阿吉（化名）因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐（化名）多有自由時報 ・ 1 天前
德國男持刀搶中壢2店家得手萬元! 落網辯"三餐不繼"
社會中心／周秉瑜 桃園報導一名德國籍何姓男子依親來台，因找工作不順，竟在9月時前往中原商圈，搶劫兩間店家後逃逸，得手1萬多元，還有1罐果菜汁和1包香菸，警方循線1小時內逮到何男，他供稱經濟壓力導致三餐不繼，桃園檢方依加重強盜罪嫌將他起訴。員警vs.德國籍搶匪：「口袋有東西嗎？ 刀哩？」凌晨時分搶劫超商，男子行徑大膽，但逃不到1小時就落網，除了因為他一頭銀白髮色特徵明顯，而且是個外國人。員警vs.德國籍搶匪：「刀在哪裡？等一下等一下，刀子？knife？這裡，副座。」員警用英文再講一次，交出刀來，這名德國籍何姓男子乖乖就範，模樣十分狼狽，他是在今年9月13號，凌晨4點54到中壢一間超商亮刀，先是嚇跑女店員，接著搶走1瓶芭樂汁和29元，結果5點30分他又再度行搶，這次跑到賣場亮刀，跟女店員說給我錢，女店員嚇得回覆我有小孩，男子承諾給錢就走，不傷害店員，隨即搶走現金1萬元以及香菸1包後逃逸。一名德國籍何姓男子來台行搶，遭檢警依加重強盜罪起訴。（圖／警方提供）男子行搶地點就在中壢鬧區中原商圈，即便是凌晨時分仍到處都是監視器，因此行蹤也被員警迅速掌握，這位德國籍的何姓男子今年61歲，來台依親，供稱2年沒工作非常絕望，目前三餐不繼只吃便宜食物，沒選擇才搶劫，被警方依強盜罪嫌移送。德國籍何姓男子供稱，三餐不繼才行搶。（圖／警方提供）中壢分局普仁所長黃智勇：「於案發1小時內在新中北路，查獲61歲何姓德國籍男子，涉嫌強盜案，當場扣得作案用之水果刀1把，並發還遭強盜新台幣9915元，全案警詢後依強盜罪嫌移送偵辦。」行搶男子仍在羈押，已經被依加重強盜罪起訴。原文出處：德男持刀搶中壢店家得手萬元！落網辯「三餐不繼」 更多民視新聞報導5外國人擠一車! 女所長逮逃逸移工 舉電擊槍喝令鎖車門台中霧峰大火驚魂！外籍男學生煮食途中外出 廚房瞬間陷火海外籍女金門賣淫 金檢跨海直搗淫團台南大本營民視影音 ・ 2 小時前
愛車遭刮花! 高雄醉男"隨機刮車" 車主下班看傻眼
南部中心／陳姵妡、廖錦雄 高雄報導高雄岡山區育才路，有車主下班看傻眼，因為愛車停在路邊，卻疑似遭酒醉男子持利器亂刮亂畫，甚至連車窗都不放過，警方獲報發現被害車輛竟然有四台，已經鎖定嫌犯，而目擊民眾則透露，疑似一名醉男子騎車經過，看到車就開刮。高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）監視器畫面上，一名機車騎士停下，接著下車，開始彎腰，一台接一台車停留，竟然拿東西在刮車，案發地點就在高雄岡山育才路上。民視記者陳姵妡：「這條路上位處工業區，路旁都有許多上班族停放的車輛，沒想到有一名男子惡意刮車，一共就有四台車，像這樣被亂刮。」目擊民眾：「四台車被一個騎機車，喝酒醉的，畫了四台車，整個旁邊都被亂畫。」當事車主同事：「車主很嘔，就是覺得蠻莫名其妙的啦，對啊都是工廠，所以那大車比較多啦，所以可能有時候，大車如果佔在內線車道，就會覺得比較擠，可能有什麼不愉快吧。」高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）目擊民眾透露，疑似是一名喝醉酒的男子，騎車前來，一下車就拿利器對車輛狂刮，四台受害的車主，下班看到都看傻，一台綠色車輛，上頭直接被畫了好幾個大圈圈，黑色的車則是連車窗都被刮花，還有一台白車跟藍車也被刮了好幾條，目前警方已經鎖定可疑男子。高市警前峰所所長陳邦郁：「經到場勘查後，發現另有三輛車子，亦遭刮損之情形，遂主動相關車主到所製作筆錄，經調閱周邊監視器，已鎖定一名疑似酒醉男子所為，本分局將循線追緝到案。」到底是跟車主結怨，還是喝醉亂刮，還得等男子到案詳細說明，但停路邊被亂刮，讓車主們好心疼，已經不敢停在原處，就怕這名怪男，又回來對車輛開刀。原文出處：把車當畫布？ 高雄岡山驚現「刮車怪男」 持利器隨機亂刮 共４車受害 更多民視新聞報導囂張！一中商圈竊賊出沒 貨車司機收貨遭闖車搜刮財物涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因南部發電、北部爽用？綠委怒喊不公平 要求政府研議「差別電價」民視影音 ・ 1 天前
雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協
（中央社記者林巧璉高雄26日電）Abc牙醫聯盟涉聘用18名密醫詐領健保、逃稅、洗錢，犯罪所得超過新台幣16億餘元。雄檢今天起訴謝姓負責人兄弟等26人。高市衛生局重申，醫療品質與病患安全立場絕不妥協。中央社 ・ 15 小時前
柱子遮蔽成「監視器死角」 男稱手機3月內2度失竊
台北市 / 綜合報導 台北市一名男子在網路論壇發文控訴，手機接連在台北車站被偷，報警處理被告知是「監視器死角」，拍不到關鍵畫面，他氣得怒發恐嚇文。我們實際回到事發地點，雖然監視器不少，但確實會被柱子或告示牌遮蔽。警方加強捷運站巡邏，並鎖定一名51歲男子，通知到案說明。警察兩兩一組，在北捷台北車站內巡邏，路過的民眾不時回頭，氣氛有點緊張，包括月台也是重點搜索範圍，因為有網友發恐嚇文，字字句句偏激控訴警方消極，讓捷警不敢大意，記者李采臻說：「一名男子，經常在捷運站坐著休息，不過他宣稱自己的手機，在同個地方被連續偷了兩次，不過，警方回覆他，這裡被柱子擋住，是監視器的死角。」事發在11月22日早上，男子發現手機遭竊，周圍監視器至少三支，不過幾乎都被招牌柱子擋住，聲稱3個月內被偷2次，讓他忍無可忍，民眾說：「(恐嚇文)應該會引來撻伐，就像在捷運上面，就很多博愛座爭鬥戰之類的，我還是會滿警惕的，就怕可能真的會有些不理智的人。」捷運警察隊刑事組組長許永益說：「有關民眾於網站上發文恐嚇捷運站一案，本隊業已掌握貼文者身分，刻正查緝犯嫌到案中。」發文者是一名年約51歲的男性，大多在台北車站附近活動，警方已經通知到案說明，要釐清他的動機，畢竟北車有捷運火車站轉運站，民眾的公共安全不應受到威脅。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
「通緝狼師」謊報身分就醫 院方起疑落網｜#鏡新聞
一名男子先前因為喝醉摔破頭，被送到醫院急診，但因為頻頻報錯身分證字號，被院方起疑報警，員警到場追查之下，發現男子竟然是一名性侵、詐欺通緝犯，原來他曾是一名補習班老師，因為害2名女學生懷孕墮胎而遭到判刑，逃亡兩年多因為一場就醫而被當場逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前
分手後發現懷孕? 22歲母"家中產子"後將男嬰推下樓慘死
中部中心 ／中部綜合報導台中太平去年發生驚悚的丟嬰事件，一名22歲的女子，才剛產下一名男嬰，疑似跟男友吵架，竟將孩子從11樓往下推，導致摔落一樓花圃傷重不治。檢方認定，涉犯兒少法及成年人故意對兒童殺人罪嫌，近日偵結起訴，後續將由國民法官進行審理。一名女子把剛剛出生的男嬰推下樓 遭到檢方起訴。（圖／翻攝畫面）社區大樓，疑似傳出驚悚的丟嬰事件，事情發生在去年11月份，一名剛剛生下孩子的女子，竟然從高處11樓把剛出生的孩子往一樓推落，男嬰傷重慘死，附近民眾聽到嚇壞，覺得不可思議，根據了解，當時女子才剛剛在房間產下一名男嬰，但疑似和分手的男友爭吵，隨後，情緒失控，竟然把孩子放在窗框上，接著把男嬰往一樓推，造成男嬰摔落一樓不治。女子把親生骨肉剛出生的男嬰推下樓 致傷重不治 檢方近日偵結起訴。（圖／翻攝畫面）法醫高大成說，也有可能吵架過程，男方不斷激怒女方，才讓對方情緒失控。只是再怎樣也是親生骨肉，家防中心接獲通報，社會局提出告訴，檢方偵結，依成年人故意對兒童犯殺人罪，起訴狠心母親。女子疑似不滿和男友分手，後續又發現自己懷孕了，才會把剛出生的孩子親手推下樓，犯罪手段殘酷，後續將由國民法官，接續審理。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：分手後發現懷孕？ 22歲母「家中產子」後將男嬰推下樓慘死 更多民視新聞報導不滿騎YouBike被叭！男鬼切攔公車 雙方情緒激動「路上爆拉扯」與男友吵架離家 女子猛灌600cc高粱爛醉嘔吐疑和女友吵架！ 台中男子情緒失控當街攔車猛捶民視影音 ・ 17 小時前
黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 與被害人全和解
即時中心／顏一軒報導最新消息！藝人黃子佼因收藏2259部未成年性影片，北院去（2024）年12月3日一審宣判8個月有期徒刑， 併科罰金10萬，黃的委任律師昨（24）日聲稱與全數被害人達成和解，高院今（25）日二審宣判，撤銷原判決，判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，而且須接受3場法治教育課、義務勞務180小時，全案可上訴至第3審。回顧黃子佼涉入的#Metoo風暴，他先是於去（2023）年涉嫌以拍攝大尺度藝術照為由，對被害女子性侵、強制猥褻，惟交由檢方偵辦後因認罪證不足，因此給予不起訴處分；不過，檢警在偵辦期間發現，黃加入網路偷拍論壇「創意私房」的會員，並在該平台上購買成人影片存放於個人硬碟中，其中7部片子的女主角甚至未成年。被害人透過律師所發出的聲明稿。（圖／民視新聞）由於黃子佼在偵辦期間內坦承犯行，也自願拋棄存有少女私密影像的隨身硬碟，因此北檢在今年4月3日依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》處分緩起訴，期間2年，命他支付國庫120萬，並於緩起訴確定後3個月內，寫下一份字數不少於1200字的悔過書，能用電腦繕打，完成後親自簽名交付北檢，但相關處分引發輿論批評。北檢依職權向高檢署聲請再議後，認定緩起訴處分確有「偵查還不完備」的狀況，所以發回北檢續查，訊後依法將黃子佼起訴，並移審北院，但爾後黃的態度卻180度大轉變，針對檢方指控通通不認罪；律師主張檢方起訴的《兒少性剝削》新法實施前，適用法條有疑慮，而檢方也無法認定7部影片就是黃男當初下載的檔案。針對判決理由，北院透過新聞稿說明，黃子佼自2014年起，，註冊成為「創意私房」會員後，陸續購買創意私房販售之兒童或少年之性影像，以電腦主機下載如判決書附表一編號1至35所示之兒童及少年之性影像，基於持有兒童及少年性影像之犯意；自2023年2月17日起，仍繼續無故以本案扣案硬碟儲存如前揭性影像而持有之。北院指出，黃姓被告上述犯行，觸犯去年2月17日修正施行之《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪。院方合議庭說明，審酌被告係因一己私慾，加入創意私房論壇成為會員，並自該論壇購買如前揭兒童及少年之性影像而持有之數量達2,259個，該等性影像客體之兒童及少年人數共35人，數量非微，自提高兒童及少年成為性剝削對象之危險性，又被告係五專畢業，目前待業中，案發時在演藝圈工作，經濟狀況小康，又其未曾因犯罪經法院判處罪刑。北院提到，黃子佼案發後於偵查中坦承犯行，本院歷次準備程序及審理中均否認犯行，迄未與被害人、告訴人等成立調解，併酌以檢察官、辯護人對於被告刑度之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以新台幣1000元折算壹日。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110原文出處：快新聞／黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 與被害人全和解 更多民視新聞報導中國再來亂！國軍偵獲16機艦、1空飄氣球擾台賴清德挺日本觀光「又遭惡意扭曲」 卓榮泰親上火線闢謠通勤族有福了！TPASS 2.0「加碼回饋」12月上路 優惠方案全曝光民視影音 ・ 1 天前
毒駕? 高雄男女車上昏睡卡路中央 檢出毒品陽性
南部中心／綜合報導 高雄鳳山一輛轎車24日深夜停在路中央，車上一男一女，一動也不動，警方獲報到場，就在準備破窗救援時，兩人從睡夢中驚醒，但車上瀰漫毒品氣味，當場用毒品檢驗試劑，果然呈現陽性，警方懷疑他們毒駕，後續還在車上搜出毒品跟開山刀。車內飄散毒品氣味，車上一男一女一度不配合盤查。（圖／民視新聞）白色轎車深夜停在路中央，員警上前關心，但車上兩人怎麼叫都沒反應，正當員警準備破窗。駕駛座的女子驚醒，一臉疲倦，後座還躺著另一名男子，兩人睜開眼睛才發現，已經被警察包圍。車停路中央，呼呼大睡，員警靠近開車門，卻聞到毒品氣味，員警要搜車，他們相當不配合。最後在警方喝令下，他們才乖乖接受盤查。24號深夜11點多，高雄鳳山南光街，一男一女在車上昏睡，路過民眾看見他們一動也不動，以為發生了意外，警方正準備破窗救援時，他們突然驚醒，但員警發現他們神色有異，果然在駕駛的包包及車上，查獲安非他命毒品吸食器丶煙彈，以及一把開山刀，還在後車廂查獲一面車牌。警方在車上查獲毒品、一把開山刀，後車廂還有一面車牌。（圖／民視新聞）高市警五甲派出所所長孫英哲：「當場施以毒品唾液快篩，呈安非他命毒品陽性反應，全案訊問後依違反毒品危害防制條例，及公共危險罪嫌移送。」疑似深夜吸毒，睡到警察就在眼前都沒發現，警方懷疑兩人涉嫌毒駕才會在路中昏睡，依毒品現行犯，將他們帶回偵辦。原文出處：毒駕? 高雄男女車上昏睡卡路中央 檢出毒品陽性 更多民視新聞報導最新／國1南下高科段連環車禍 高科至岡山段「雙向封閉」週刊爆黃國昌「收錢辦事」 她嗆貪污犯罪：不要等到上法院才講！涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因民視影音 ・ 1 天前
黃子佼二審判決出爐！原八個月改判「一年六個月」 免關原因出爐
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導藝人黃子佼捲入創意私房案件，持有大量兒少性影像，涉犯持有兒少性影像罪，一審被判8個月徒刑、併科罰金10萬。他昨天發聲明指已與全數被害人達成和解，今天（週二）二審判決出爐！撤銷原判決，改判一年六個月，緩刑四年，不用坐牢。被害人的委任律師說，希望外界更加重視此類案件，因為恐怕只是冰山一角。每回出庭，一貫的藍色短襯衫、格紋灰長褲、白色鴨舌帽，藝人黃子佼2023年捲入MeToo風波，被查出2014成為"創意私房"會員，陸續購買、下載網站販售的未成年性影像，一審被依持有兒少性影像罪判處8月徒刑、併科罰金10萬元。案件上訴二審後，二審結果25號出爐，原判決撤銷該判一年六個月、緩刑四年，並接受法制教育三場，義務勞務180小時，全案可上訴。高等法院行政庭長王屏夏：「對於我國兒童少年，身心健全發展的環境影響非輕，因此量處了上訴的刑度。」黃子佼二審判決出爐！原八個月改判「一年六個月」 免關原因出爐。（圖／民視新聞）黃子佼在二審宣判前一天，透過律師發表聲明，已經和"全數被害人"完成和解，和解過程，被害人都清楚說明，黃子佼與他們遭誘騙拍攝影片無關，黃子佼下載影片多數為"成年性影像"，被害人認為最該苛責的是創意私房。黃子佼說，自己身為公眾人物應該以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律教訓，讓他失去了深愛的妻子女兒，與終生投入的演藝事業，未來會讓自己成為一個更好的人。黃子佼二審前力拚與全部被害人和解，無疑就是想免除牢獄之災。黃子佼二審判決出爐！原八個月改判「一年六個月」 免關原因出爐。（圖／民視新聞）被害人委任律師楊佳陵：「我們知道還有被害人，還在角落裡面沒有人幫忙，我們更希望看到的是未來立法的修正，還有我們全體社會對這個議題，我們要持續的監督，因為這個比任何單一的案件，單一的個人他受到什麼樣的判決，是更重要的事情。」MeToo吹哨者Zofia直言，所謂的"全數和解"，並不包含那些過去曾遭黃子佼性騷、或被對方稱作"合意性交"的女孩。如今二審宣判出爐，黃子佼的下一步動作如何，外界都在看。原文出處：黃子佼二審判決出爐！原八個月改判「一年六個月」 免關原因出爐 更多民視新聞報導最新／國1南下高科段連環車禍 高科至岡山段「雙向封閉」週刊爆黃國昌「收錢辦事」 她嗆貪污犯罪：不要等到上法院才講！涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因民視影音 ・ 1 天前
台男阿布達比轉機遭武警帶走 外交部回應了
[NOWnews今日新聞]一名台灣旅客24日赴阿布達比國際機場轉機時，突然遭武裝警察帶走，至今失聯。對此，外交部表示，駐杜拜辦事處今天獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，以提供民眾後續協...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
黃子佼緩刑4年！律師曝二審法官有智慧：35名被害者變2000多人
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導藝人黃子佼被控在「創意私房論壇」購買2千多部兒少性影像，一審台北地院認定共35人受害，依《兒少性剝削防制條例》無正當理...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台中22歲男走私毒蜂蜜、毒郵票 埋藏公園「1單賺1萬5」
台中一名無業的黃姓男子接受境外集團的指使，拿著國際郵包到公園藏毒，1單就能賺1萬5，今年6月利用蜂蜜、郵票夾帶大麻、麥角二乙胺（LSD）等毒品，埋在公園內的花圃，讓下游林姓藥腳取貨，檢警追查2人到案，查扣市價約470萬元的大麻蜂蜜罐跟2700張毒郵票，黃姓男子遭檢方聲押、林男5萬元交保，依毒品罪起訴。 #公園藏毒#花圃#蜂蜜#郵票東森新聞影音 ・ 1 天前