史上最大民告官！民眾黨領2千名退休警消控賴清德違法欠薪

台灣民眾黨今(5)日率領超過百位退休警消人員赴台北高等行政法院遞狀,針對賴清德政府未依法編列退休金預算提起團體訴訟。黨主席黃國昌痛批這是「史上最大規模民告官」行動,直指賴清德踐踏法治、漠視退休警消權益。

立法院去年已三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案,提高退休警消所得替代率,但賴清德政府至今拒絕編列相關預算,導致退休警消每月短少數千元退休金。台灣民眾黨自1月6日起受理退休警消團體訴訟申請,至1月23日已收到超過2000件申請。

廣告 廣告

黃國昌強調,這不僅是爭取個人權益,更是捍衛法治與民主之訴。他怒批「身為民主法治國家總統,竟敢公然踐踏法治,賴清德你當什麼總統」,呼籲賴清德知錯能改。本次訴訟依《行政訴訟法》第八條對考試院銓敘部、行政院及內政部提告,要求依新法支付退休金差額。

前消防署副署長謝景旭指出,警消平均壽命較一般公務員少5至10歲,罹癌風險多9%,死亡風險多14%,許多退休警消生活已入不敷出。中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文質疑,行政院願提高農民年金,為何對警消卻有兩套標準?痛批政府進行階級鬥爭、苛扣警消退休金。台灣民眾黨承諾將陪伴退休警消走到最後,直到重拾合法權益。

（圖片皆由民眾黨團提供）

更多品觀點報導

柯文哲站台黃國昌 強調新北需要「新政治人物」加速進步

住宅法三讀過關！社宅20%保障婚育家庭 藍白聯手抗高房價

