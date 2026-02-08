三立新聞網 setn.com

史上最大烏龍！南韓Bithumb誤發「1.26兆比特幣」 695人暴富35分鐘

三立新聞網

國際中心／陳佳鈴報導

Bithumb 原意是發放 2,000 韓元的現金紅利（約新台幣 43 元），卻因內部作業失誤，錯誤發送成「2,000 枚比特幣」。（示意圖／PIXABAY）
Bithumb 原意是發放 2,000 韓元的現金紅利（約新台幣 43 元），卻因內部作業失誤，錯誤發送成「2,000 枚比特幣」。（示意圖／PIXABAY）

這不是詐騙，而是真實發生的「兆元級」疏失！南韓知名加密貨幣交易所 Bithumb 近日發生史上罕見的重大作業錯誤。原本僅計畫向用戶發放價值約新台幣 43 元的小額獎勵，卻因系統設定失誤，誤將「2,000 枚比特幣」發送給部分客戶。這場意外導致總值超過 1.26 兆新台幣的資產流出，讓受影響的 695 名用戶身價在瞬間暴增，成為令人咋舌的千萬甚至億萬富翁。

根據外電報導，這起烏龍事件發生於本月 6 日。Bithumb 原意是發放 2,000 韓元的現金紅利（約新台幣 43 元），卻因內部作業失誤，錯誤發送成「2,000 枚比特幣」。所幸 Bithumb 系統在短短 35 分鐘內便偵測到異常，隨即緊急限制相關帳戶的交易與提領功能，並展開閃電追回作業。目前官方宣稱已成功回收約 99.7％、共計 62 萬枚誤發的比特幣，將損害降至最低。

廣告

Bithumb 隨後發表聲明，強調此事件純屬「內部作業失誤」，與外部駭客攻擊或資安漏洞無關，客戶原本的資產安全並未受到威脅。

為了挽回商譽，Bithumb 執行長李在元（Lee Jae-won）公開致歉，並承諾未來將把客戶信任置於首位。針對當時在平台上的所有用戶，Bithumb 宣布將發放 2 萬韓元（約新台幣 430 元）作為補償，金額是原定獎勵的 10 倍，同時也將暫時免除交易手續費，並導入人工智慧監控系統防止類似悲劇重演。

這起史上最大烏龍也驚動了南韓金融監督院（FSS），並於 7 日召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度，若發現任何違法行為將啟動正式調查。

外界對此分析，雖然 Bithumb 成功回收大部分資產，但這起事件已引發對加密貨幣平台監管嚴格度的激烈討論。事實上，類似的「手指滑掉」金融意外並非首見，2024 年 4 月美國花旗銀行也曾誤匯 81 兆美元給客戶，雖然最終成功沖銷，但已暴露出大型金融體系在自動化作業下的潛在風險。

