史上最大烏龍！南韓Bithumb誤發「1.26兆比特幣」 695人暴富35分鐘

國際中心／陳佳鈴報導

Bithumb 原意是發放 2,000 韓元的現金紅利（約新台幣 43 元），卻因內部作業失誤，錯誤發送成「2,000 枚比特幣」。（示意圖／PIXABAY）

這不是詐騙，而是真實發生的「兆元級」疏失！南韓知名加密貨幣交易所 Bithumb 近日發生史上罕見的重大作業錯誤。原本僅計畫向用戶發放價值約新台幣 43 元的小額獎勵，卻因系統設定失誤，誤將「2,000 枚比特幣」發送給部分客戶。這場意外導致總值超過 1.26 兆新台幣的資產流出，讓受影響的 695 名用戶身價在瞬間暴增，成為令人咋舌的千萬甚至億萬富翁。

根據外電報導，這起烏龍事件發生於本月 6 日。Bithumb 原意是發放 2,000 韓元的現金紅利（約新台幣 43 元），卻因內部作業失誤，錯誤發送成「2,000 枚比特幣」。所幸 Bithumb 系統在短短 35 分鐘內便偵測到異常，隨即緊急限制相關帳戶的交易與提領功能，並展開閃電追回作業。目前官方宣稱已成功回收約 99.7％、共計 62 萬枚誤發的比特幣，將損害降至最低。

Bithumb 隨後發表聲明，強調此事件純屬「內部作業失誤」，與外部駭客攻擊或資安漏洞無關，客戶原本的資產安全並未受到威脅。

為了挽回商譽，Bithumb 執行長李在元（Lee Jae-won）公開致歉，並承諾未來將把客戶信任置於首位。針對當時在平台上的所有用戶，Bithumb 宣布將發放 2 萬韓元（約新台幣 430 元）作為補償，金額是原定獎勵的 10 倍，同時也將暫時免除交易手續費，並導入人工智慧監控系統防止類似悲劇重演。

這起史上最大烏龍也驚動了南韓金融監督院（FSS），並於 7 日召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度，若發現任何違法行為將啟動正式調查。

外界對此分析，雖然 Bithumb 成功回收大部分資產，但這起事件已引發對加密貨幣平台監管嚴格度的激烈討論。事實上，類似的「手指滑掉」金融意外並非首見，2024 年 4 月美國花旗銀行也曾誤匯 81 兆美元給客戶，雖然最終成功沖銷，但已暴露出大型金融體系在自動化作業下的潛在風險。

