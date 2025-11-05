史上最大科技投資熱？世界經濟論壇主席示警：AI、加密貨幣泡沫恐正成形

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合外電報導

世界經濟論壇（WEF）總裁布倫德（Borge Brende）日前發出警告，指人工智慧與加密貨幣的投資熱潮，可能正醞釀一場史無前例的泡沫。他指出，光是今年流入AI領域的資金就超過5,000億美元（約台幣15.4兆元），「所以我們應該擔心的是泡沫可能正在形成，無論是加密貨幣泡沫還是人工智慧泡沫。」

世界經濟論壇總裁布倫德指出，光是今年流入AI領域的資金就超過5,000億美元。（示意圖／unsplash）

布倫德是在德過柏林接受德國通訊社採訪時指出，儘管面臨地緣政治危機，全球經濟仍展現出驚人的韌性，主要是針對人工智慧等新技術的投資。他表示，大量的資金湧入，但回報尚未顯現，投資人需要對這些投資保持耐心。他也認為新科技將成為成長的驅動力，「未來10年，我們甚至可能看到生產力成長10%。而生產力意味著繁榮。」

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，美國目前投入3兆至6兆美元用於建立AI基礎設施與軟體，在過去2年，美國十大AI公司貢獻了股市大部分漲幅，總市值達35兆美元（約台幣1081.8兆），幾乎佔美國股市總市值的一半。

同時，全球約有2萬種加密貨幣，總價值高達5.8兆美元（約台幣179兆），其中比特幣佔去一半。這2個領域的投資總額已超過全球GDP的四分之一，這或許是人類史上最大的科技投資熱潮，或泡沫。

劍橋大學經濟學兼任教授詹韋（William H. Janeway）在《評論彙編》（Project Syndicate）撰文直言，加密貨幣市場從定義上就是泡沫，因為他缺乏基本的內在價值，這類資產不會給持有者帶來現金流，當前價值僅取決於對未來轉售更高價值的預期，就如荷蘭當年的鬱金香狂熱一樣，當時的投資標的缺乏任何基本面支撐。

但如果泡沫沒有如預期泡沫呢？澳洲廣播公司財經記者艾倫科勒（Alan Kohler） 提出另一種擔憂，即AI人工智慧為了證明高額投資的合理性，勢必更積極以自動化與演算法取代人力，但在這過程中，恐被用來製作虛假影片、提供考試答案，甚至還包括部分專家擔心的潛在風險，即人工智慧恐產生自我意識。而目前最迫切的問題是，人工智慧所撰寫的文章比例已超過人類所撰寫的文章，且還在持續增加。

