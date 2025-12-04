史上最大筆兒童捐款！戴爾夫婦捐2千億 助2500萬童領川普帳戶

億萬富豪麥可·戴爾（Michael Dell）與蘇珊·戴爾（Susan Dell）夫婦承諾捐贈62.5億美元（約2千億元新台幣），為2500萬名10歲以下的美國兒童提供誘因，鼓勵他們申領川普稅收和支出法案中新設立的兒童投資帳戶。這項捐款於2日「捐贈星期二」宣布，戴爾夫婦相信這是美國有史以來針對兒童的最大單筆私人捐款。

億萬富豪麥可與蘇珊承諾捐贈62.5億美元。 （圖／《美聯社》）

《美聯社》3日報導，這項捐贈結構相當特殊，將建立在「川普帳戶」計畫基礎上。根據該計畫，美國財政部將為2025年1月1日至2028年12月31日間出生的美國兒童設立投資帳戶，並存入1千美元（約3.1萬元新台幣）。戴爾夫婦的捐款將利用「川普帳戶」基礎設施，為每名符合資格的11歲以下兒童提供250美元（約7千8百元新台幣）。

身為戴爾科技公司創辦人兼執行長的麥可·戴爾表示，「我們相信如果每個孩子都能看到值得儲蓄的未來，這個計畫將建立遠超過帳戶本身的東西，它將為未來世代建立希望、機會和繁榮。」根據富比士估計，麥可·戴爾的淨資產達1480億美元（約4.6兆元新台幣）。

儘管「川普帳戶」已於7月作為總統代表性法案的一部分通過，但戴爾夫婦表示帳戶要到2026年7月4日才會啟動。麥可·戴爾說，他們想標記美國獨立250週年紀念日。蘇珊·戴爾告訴《美聯社》，「我們希望這些孩子知道，不僅他們的家人關心他們，他們的社區、政府、國家都關心他們。」

戴爾夫婦。 （圖／《美聯社》）

根據新法律，「川普帳戶」適用於任何擁有社會安全號碼、18歲以下的美國兒童。帳戶存款必須投資於追蹤整體股市的指數基金。當孩子年滿18歲時，可以提領資金用於教育、購屋或創業。

戴爾夫婦將為居住在家庭收入中位數15萬美元（約470萬元新台幣）或以下郵遞區號、且無法獲得財政部1千美元（約3.1萬元新台幣）種子資金的10歲以下兒童帳戶注資。他們表示使用郵遞區號「是確保捐款惠及最需要幫助的最多兒童的最明確方式」，因為聯邦法律允許外部捐贈者按地理位置定向捐贈。

川普2日在白宮讚揚戴爾夫婦，稱他們的捐贈「確實是我國歷史上最慷慨的行為之一」。川普表示許多公司和朋友也將捐款，並補充「我也會這麼做」。

川普2日在白宮讚揚戴爾夫婦，稱他們的捐贈「確實是我國歷史上最慷慨的行為之一」。 （圖／《美聯社》）

倡導此立法的創投資本家布拉德·格斯特納（Brad Gerstner）表示，這些帳戶將為所有兒童帶來對美國夢的新希望。格斯特納也是美國投資慈善基金會創辦人，該基金會正協助財政部啟動這些帳戶。他說，「從根本上來說，我們需要讓每個人都參與美國實驗的好處，否則它不會持久。」

根據美國證券交易委員會數據，2022年約58%的美國家庭持有股票或債券，但最富有的1%擁有近一半股票價值，而最底層50%僅擁有約1%股票。安妮凱西基金會指出，2024年約13%的美國兒童和青少年生活在貧困中。

透過麥可與蘇珊·戴爾基金會，戴爾夫婦自1999年以來已捐贈29億美元（約909億元新台幣），主要聚焦教育領域。蘇珊·戴爾表示，「我們很高興在慈善領域率先推動這項計畫，我們非常興奮，因為我們知道會有更多人加入，因為我們真的想不出更好的主意和更好的方式來幫助美國兒童。」

