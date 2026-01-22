史上最大規模基建來了！黃仁勳：台積電正興建20座新廠

輝達執行長黃仁勳。（資料照／東森新聞）





瑞士達沃斯經濟論壇上，輝達執行長黃仁勳也出席，強調人工智慧替各行各業帶來經濟效益。他特別提到，台積電正興建20座新晶片廠，及鴻海、緯創和廣達三家伺服器代工廠，也在建造30座新廠。黃仁勳並駁斥，巨額支出將導致AI泡沫的市場憂慮。

輝達執行長黃仁勳：「晶片製造方面，台積電剛剛宣布，他們將新建20座晶片工廠，鴻海、緯創、廣達，和我們合作，正在建設30個新的電腦廠。」

不但將見證史上最大規模的基礎建設，黃仁勳更直接駁斥，巨額支出將導致AI泡沫的市場憂慮。他還用5層蛋糕比喻，AI產業需要全面革新，最底層是能源，再來是晶片，雲端基礎建設和模型，最頂層則是應用程式。

廣告 廣告

輝達執行長黃仁勳：「這很合理，這之所以合理，是因為所有這些脈絡都必須經過處理，如此一來，AI或是這些模型，才能產生必要的智慧，來驅動最終運行於其上的應用程式。」

強調不是投機，更不會泡沫，而是實體資產，而且為了從根基建起，還會帶來大量人力需求，包括水電工、建築工人，薪資有6位數美元。來到瑞士達沃斯，黃仁勳更要提醒，不只美國、台灣，對擁有工業製造根基的歐洲來說，AI機器人，更是一生只有一次的龐大機遇。

輝達執行長黃仁勳：「現在就儘早投入AI，如此一來，歐洲各國就能將工業實力及製造能力，和人工智慧相結合，而這會帶入實體AI，或機器人技術的世界。對於歐洲國家來說，機器人技術是，每隔一個世代才出現一次的機會，在我所造訪的所有這些歐洲國家中，工業基礎都非常非常強大。」

黃仁勳行程滿檔，投資布局更廣。去年，和OpenAI投入1千億美元，Intel的50億美元股權，再來Synopsys和Groq，20億和200億股權收購，最新又新投入1.5億美元到Baseten。

那個男人，用實際行動，要讓AI泡沫化言論，不攻自破。

更多東森新聞報導

輝達總部星艦設計恐有法規疑慮？ 蔣萬安：會一一解決

黃仁勳將訪台！ CES媒體問答談自駕、記憶體熱況

黃仁勳CES演講 曝新一代Rubin晶片已全面投產

