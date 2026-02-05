史上最大規模民告官！黃國昌率逾2000名警消遞狀提告討退休金

民眾黨提千名警消團體訴訟。

《警察人員人事條例》第35條修正案通過後，政府遲未編列預算撥付退休金差額，台灣民眾黨今（5日）聯手逾2000名退休警消，前往台北高等行政法院正式遞狀提起團體訴訟。民眾黨立法院黨團總召黃國昌怒批，賴清德政府在法律三讀並公布後，竟選擇「擺爛」拒不執行，不僅踐踏警消尊嚴，更是對國家民主法治的公然帶頭違法。

退休警察、消防員現身討公道。

史上最大規模民告官 逾兩千警消站出來

今日上午，台北高等行政法院前聚集大批退休警消，由黃國昌、消防員出身的台北市議員張志豪及律師團陪同，正式向政府宣戰。黃國昌指出，自今年1月初宣布啟動團體訴訟以來，全國各地黨部湧入大批警消陳情，截至1月23日收件結束，委任人數已超過2000人，規模創下中華民國史上針對政府提起行政訴訟的新紀錄。

廣告 廣告

「這場訴訟要爭的不僅是個人權益，更是捍衛中華民國的法治國原則。」黃國昌表示，立法院早在去年1月就三讀通過《警察人員人事條例》修正案，將退休警消所得替代率比照軍人調高至最高80%，並由總統賴清德於去年4月親自公布。然而，政府至今以各種藉口拒編預算，導致每位退休警消每月損失數千元。他質疑：「為何總統公布的法律，政府可以選擇性執行？這不是獨裁惡霸，什麼才是獨裁惡霸？」

黃國昌今天代表退休警消召開記者會。

雙標對待引不滿 退休警消：心中充滿悲痛

退休警察人員榮譽總會長耿繼文在現場痛陳，近日政府宣布調高農民年金，卻對合法通過的警消退休金修法置之不理，這種「一國兩制」的標準令人心寒。他感慨，許多老前輩為了這區區幾千元的權益，戴著老花眼翻箱倒櫃找證件、奔波填資料，卻換來政府的冷漠對待。

前消防署副署長謝景旭則說，消防員水裡來火裡去，平均壽命僅70歲，比一般公務員少5至10歲，退休後往往面臨高額醫藥費與生活困境。他提出三點聲明：第一，不是反對改革，而是反對「不合理的改革」；第二，提起訴訟是相信民主法治能給予公平正義；最後重申「我當消防，我驕傲」，呼籲政府重視基層警消的信賴保護。

民眾黨訴請法官「速審速決」

曾任消防員33年的張志豪議員感性表示，警消在民眾逃離災難時義無反顧衝入現場，如今退休後竟被政府「欠債」，他誓言會與民眾黨站在一起，直到政策改善。

委任律師賴苡安指出，本案事證已非常明確，法律既經三讀且公布，行政機關便有義務執行。由於行政訴訟通常耗時多年，律師團呼籲權敘部、內政部及行政院不要透過訴訟技巧惡意拖延，並懇請法官在本案事證極其明確的前提下「速審速決」，避免對這些高齡、甚至帶傷遞件的警消造成二次傷害。

律師賴苡安。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／每到夏天我要去海邊...機師樂團主唱驚傳家暴 狂毆親妹濺血遭判刑

家暴親妹遭判拘役25日！脫拉庫主唱張國璽「人設崩壞」急關FB、IG避風頭

抓到了！北市700萬現金搶案「車手黑吃黑」演抓賊 首腦6人落網

粗工約人妻「土地公廟激戰」！威脅公開私密片：再來一次