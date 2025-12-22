「史上最大規模的退稅季」 白宮國家經濟委員會主任宣稱退稅數字相當驚人
被視為美國總統川普下一任聯準會主席熱門人選的白宮國家經濟委員會主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett），於12月18日接受福克斯商業頻道訪問時表示，美國民眾明年將收到大額退稅支票，並享有更高的實際薪資成長，這將緩解許多人對物價負擔的持續擔憂。
哈塞特指出，「美國將出現史上最大規模的退稅周期，民眾將獲得金額龐大的退稅支票。」他強調，僅此一項措施預計就可為納稅人帶來數千美元的退稅，「這個數字相當驚人。」
薪資成長速度遠超過物價上漲
此一預測呼應川普於12月17日晚間全國演說中的發言。川普在演說中表示，政府預計明年春天將出現「史上最大規模的退稅季」，並稱許多家庭每年可節省1.1萬至2萬美元。
哈塞特在訪問中支持川普的說法，並回應近期福克斯新聞民調結果。該民調顯示，44%的受訪者表示自身財務狀況落後，74%的受訪者認為經濟「不太好」或「很糟」。
哈塞特引用就業報告數據反駁稱，「一般勞工的薪資成長率達3.7%。若薪資成長3.7%，核心通膨率為1.6%，則實質薪資成長率約為2%至2.5%。根據目前估計，藍領勞工今年扣除通膨後的薪資已增加近2000美元，因為薪資成長速度遠超過物價上漲。」
他進一步解釋，「民眾最終會在錢包中感受到這些變化，這與川普第一任期的情況類似。」哈塞特提到，「《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）直到今年夏季中旬才通過，因此許多影響去年稅務的變更，並未反映在民眾年初填寫的報稅表格中。」
物價漲幅低於經濟學家預期
該法案於2025年7月通過並簽署成法，包含多項追溯適用於2025稅年的稅務減免措施，包括無稅小費、無稅加班費、老年扣除額增加等。由於美國國稅局（IRS）未及時調整預扣稅表，許多納稅人將在2026年報稅季一次性獲得較大退稅。
哈塞特整體對經濟前景持樂觀態度，並提及他所稱的11月「重磅」通膨報告，數據顯示物價漲幅低於經濟學家預期。
他表示，「正如本屆政府一貫預測，若全力推動總體供給，將對物價產生下行壓力。」哈塞特補充，「這與川普總統第一任期的狀況相同，當時經濟成長率約3%，通膨率約1%。目前看來，我們正重新回到那個狀態。」
責任編輯：許詠翔
