史上最大規模！《黑色行動7》首賽季推新殭屍地圖與終極之戰活動

令人血脈賁張的《決勝時刻：黑色行動7》終極之戰已開啟，玩家將迎戰阿瓦隆的全新威脅，面對以殭屍為概念的巨型機器人。圖／動視暴雪提供

由動視發行的第一人稱射擊遊戲《決勝時刻：黑色行動7》與大逃殺模式《決勝時刻：現代戰域》，宣布第 1 賽季內容即日起正式登場。官方表示，這將是《黑色行動》系列史上規模最宏大的賽季更新。本次改版不僅在《黑色行動7》中開放全新區域「阿瓦隆」及多項多人對戰地圖，更將其獨特的移動與武器系統全面整合至《現代戰域》，並同步推出下一章殭屍模式地圖「殞星之境」，為玩家帶來豐富的遊戲體驗。

針對《黑色行動7》的劇情戰役玩家，完成任務後即可解鎖全新的「終極之戰」世界活動。玩家可選擇單人或組隊前往阿瓦隆，挑戰四個多階段的世界任務，對抗以殭屍概念設計的巨型機器人及神經毒素幻象。完成任務獲得的特殊寶箱，可隨機解鎖 8 項「異界技能」，例如能擊倒敵人的「超級重拳」或具備干擾效果的「召喚術」。此外，賽季中期預計推出「魅影技能路線」，提供強化近戰速度與降低移動噪音等匿蹤能力，大幅增加戰術靈活性。

眾多新武器和新增配件將在賽季中陸續推出，包括Kogot-7輕機槍、Maddox RFB突擊步槍、NX Ravager十字弓、彈道小刀等。圖／動視暴雪提供

在多人連線與殭屍模式方面，首波釋出三張全新地圖，包括 6 對 6 中型地圖「烏托邦」、小型地圖「幻域」，以及支援 2 對 2 的航艦地圖「奧德修斯號」。備受期待的殭屍模式則推出劇情地圖「殞星之境」，玩家將深入神祕天文台對抗新登場的 O.S.C.A.R 菁英機器人，並可挑戰高難度的生存地圖「115 號出口」。

《決勝時刻：現代戰域》也迎來重大變革，全面整合《黑色行動7》的戰術衝刺與戰鬥翻滾機制，顯著提升操作流暢度。玩家可在戰區中使用來自《黑色行動7》的 30 種先發武器及相關迷彩。地圖部分則新增捲土重來地圖「避風谷」，並還原經典地圖「佛丹斯科」的部分重要地點。隨著賽季推進，Kogot-7 輕機槍、Maddox RFB 突擊步槍等新武器將陸續登場，搭配全新的戰鬥通行證獎勵，讓玩家持續獲得特戰兵造型與專屬藍圖。



