史上最大規模！SpaceX瞄準2026年IPO 市值有望衝破1.5兆美元

伊隆馬斯克（Elon Musk）旗下的太空科技巨擘SpaceX，正積極規劃史上最大規模的首次公開募股（IPO）。知情人士透露，公司目標募資金額將遠超300億美元（約新台幣9,366億元）。

《彭博社》報導，SpaceX鎖定的整體公司估值約為1.5兆美元（約新台幣46兆8,300億元），逼近沙烏地阿美（Saudi Aramco）在2019年創下紀錄的290億美元上市案。若SpaceX順利以高估值上市並出售5%股權，其募資金額將上看400億美元，有望打破沙烏地阿美保持的全球IPO紀錄。

SpaceX為何急著上市？

SpaceX的管理團隊和顧問正將上市時間訂在2026年中至下半年，但也可能因市場狀況等因素延後至2027年。

促使SpaceX加速上市的關鍵動能，來自其快速發展的「星鏈」（Starlink）衛星網路服務，包括未來具潛力的「直接行動通訊」業務，以及「星艦」（Starship）登月火箭的開發進展。

預計公司營收將大幅成長，從2025年的約150億美元，躍升至2026年的220億至240億美元，其中大部分收入將歸功於星鏈。

IPO資金將投入何處？

據悉，SpaceX計劃將IPO募得的部分資金，用於開發太空資料中心，包括添購所需的運算晶片。

為配合IPO規劃，SpaceX在最近一波內部股權出售中，已將每股定價設在約420美元，使公司估值超過8,000億美元，此舉被視為在上市前為公司的公允市場價值設定基準。

馬斯克曾於X平台表示，SpaceX已連續多年現金流為正，並定期回購股票以提供員工與投資人流動性。他強調，公司估值的提升取決於星艦和星鏈的進展，以及在全球取得手機隨時隨地連線的能力，這將極大拓展其潛在市場。

儘管高層曾多次討論將星鏈分拆獨立上市，但財務長約翰森（Bret Johnsen）仍表示，星鏈 IPO較可能在「未來幾年」才會發生。

