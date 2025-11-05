史上最大規模ITF旅展！高鐵也參戰 買車票「住宿、租車最低0元起」

記者李育道／台北報導

ITF旅展高鐵推出「搭高鐵．送住宿」專案二人同行入住台南U.I.J友愛街旅館，每人只要2,700元起。(圖／高鐵提供)

旅遊界年度盛事「2025台北國際旅展」(ITF)，即將於本周五熱鬧登場！台灣高鐵推出「搭高鐵．送住宿、送租車」等優惠，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券，還可參加抽獎。

台灣高鐵今年攤位設在南港展覽館一館4樓M1910攤位，攤位設計以創新、永續與旅客體驗為核心，透過LED巨型螢幕與多媒體動態展演，為旅客帶來沉浸式的參觀體驗。今年展場主題除了銷售「高鐵假期」產品外，還有「T-Shopping高鐵線上購」。

高鐵推出「高鐵假期」多項超值優惠，包括「搭高鐵．送住宿、送租車」等，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車。（示意圖／資料照）



優惠方面，台灣高鐵特別推出「高鐵假期」多項超值優惠，包括：「搭高鐵．送住宿、送租車」等，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外，還有「高鐵在地假期」、「升等有禮」以及「金馬迎春預購」等多元選擇；現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券，還可參加抽獎，包括：結合環保理念與高鐵元素的「搭高鐵．遊台灣」、星宇航空不限航點經濟艙來回機票、煙波大飯店、台南U.I.J友愛街旅館等多家特色飯店住宿券。



此外，為感謝高鐵會員對「T-Shopping高鐵線上購」的支持，旅展期間於現場T-Shopping櫃位下單訂購，即贈「德朱利斯紅藜穀物棒」1盒；購買「台灣高鐵 x 卡娜赫拉的小動物」聯名四輛組組合，不僅享有特價優惠，4色組加贈半價乘車券1張，6色組送2張(限時限量，送完為止)；還有更多聯名商品75折起，滿199元贈送獨家貼紙1張，即日起至11/11，T-Shopping全站更享不限金額免運優惠。

台灣高鐵表示，旅展期間也與中華航空公司合作，11/10前於中華航空官網購買國際航線機票，就有機會抽中「高鐵半價乘車券+高鐵假期500元抵用券」。

