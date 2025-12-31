史上最大豪賭？軟銀投資OpenAI「400億美元到帳」 孫正義重押前含淚賣輝達

新年倒數，人工智慧（AI）浪潮持續延燒，美國財經媒體CNBC、路透社等外媒​引述知情人士消息指出，一名知情人士表示，日本軟銀集團（SoftBank Group）已完成對ChatGPT開發商OpenAI高達400億美元的投資，持股比例超過10%，此案不僅是史上規模最大的私人融資案之一，也突顯出軟銀創辦人孫正義持續加碼人工智慧（AI）領域的投資布局。

孫正義對AI投資的態度備受市場關注，今年11月軟銀發布財報時，傳出已賣出美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）持股，套現超過58億美元，當時孫正義更坦言「內心相當掙扎」，其實他1股都不想買，但為了投資OpenAI及AI計畫的布局，只能「含淚」出清持股。而後，軟銀宣布新AI投資計畫，將以40億美元收購資料中心投資公司DigitalBridge。

AI泡沫？孫正義看好人工智慧發展

另外，對於備受市場、投資人討論的AI泡沫之際，孫正義則持續表態看好AI的長期發展。根據《中央社》報導，今年3月時，軟銀已同意向OpenAI旗下的營利事業投資高達400億美元，直接注資外，也涵蓋了其他投資者的聯合投資。該項交易傳聞使得OpenAI估值達到約3000億美元，CNBC則指出，在10月完成的一筆後續股票交易，已將OpenAI估值推升至約5000億美元。

