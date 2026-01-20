史上最大軍購！印擲360億美元再買114架陣風 專家潑冷水:人家布局六代機了

印軍仍有不少法製「陣風」戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 河東三叔

[Newtalk新聞] 印度政府 19 日正式拍板一項創紀錄的軍事採購案，決定以約 3.25 兆盧比（約 360 億美元）再向法國達梭公司採購 114 架「陣風」戰鬥機，不僅刷新印度史上最大單筆軍購紀錄，也成為達梭戰機出口史上的重要里程碑。

消息公布後，印度國內輿論迅速升溫，社群平台再度出現「亞洲最強空軍」等論調。然而，隨著熱度擴散，印度部分防務研究機構與軍事媒體卻提出不同聲音。印度國防研究觀察（IDRW）隨後發布分析指出，即便將原先已服役的 36 架陣風納入計算，印度空軍最終陣風機隊規模也僅約 150 架，整體戰力增幅恐難以跟上中國空軍的擴張速度。

廣告 廣告

該報告直指，問題並非陣風戰機性能不足，而在於其無法突破的結構性限制。

印度空軍最終陣風機隊規模也僅約 150 架，整體戰力增幅恐難以跟上中國空軍的擴張速度。殲-35。 圖：翻攝自 矚望雲霄

首先是交付時程。依據印度空軍與達梭公司目前規劃，新一批陣風最快將於 2029 年開始交付，完整成軍預估需至 2031 年前後。換言之，這筆被視為「補強戰力」的採購案，距離實際形成戰鬥力仍有至少五年以上的時間差。

與此同時，中國空軍的擴軍節奏持續加快。公開資料顯示，2025 年殲-20 戰機年產量已突破 120 架，單一型號的年交付量便接近印度此次陣風採購的總數。此外，殲-16、殲-10C 以及外界高度關注的殲-35 等機型仍在同步量產，逐步形成完整的多層次作戰梯隊。

印度世仇巴基斯坦傳已採購中國殲-35 戰機。 圖：翻攝自 矚望雲霄

軍事專欄《大觀國研》指出，當印度仍在等待新戰機逐架到位時，中國空軍已進入「以型換代」的良性循環，交付節奏的落後，恐進一步拉大雙方在世代與數量上的差距。

另一方面，印度空軍自身也面臨中隊數量不足的壓力。按照既有規劃，印度需維持 42 個中隊才能應付「兩線作戰」需求，但目前實際僅剩不到 30 個。隨著米格-21 全面退役，米格-29 與幻影-2000 等老舊機型事故率上升，陣風雖能短期填補缺口，卻被認為更像是「止血方案」，難以扭轉整體戰略態勢。

按照既有規劃，印度需維持 42 個中隊才能應付「兩線作戰」需求，但目前實際僅剩不到 30 個。 圖:翻攝自騰訊網

在技術層面，部分印度軍事媒體長期強調「質勝於量」，視陣風為製空主力。然而分析指出，陣風作為四代半戰機，在面對中國殲-10CE 乃至五代機時，已不具明顯優勢。殲-10CE 搭載的主動相控陣雷達與 PL-15 遠程空對空飛彈，被認為在探測距離與交戰範圍上具備更大的不可逃逸區。

更關鍵的差距則來自世代跨越。中國空軍主力殲-20 已形成規模部署，殲-35 也在加速測試中。外界推估，截至 2025 年底，殲-20 服役數量已超過 400 架，成為全球規模最大的五代機隊之一。此外，中國航空工業近年同步推進下一代戰機原型試飛，顯示已提前布局六代機時代。

印度光輝戰機。 圖：翻攝自 矚望雲霄

IDRW 在評論中直言，陣風的戰略意義「並非為了贏得空戰，而是為了爭取時間」，目的是在本土五代機 AMCA 光輝戰機計畫成熟前，避免戰力出現斷層。然而，AMCA 專案推進多年仍進展有限，光輝 MK2 的國產化進程亦不順利，使外界對印度航空工業的自主突破能力持保留態度。

相較之下，中國空軍正同步強化整體作戰體系，整合預警機、雷達網路、無人偵察平台與電子戰能力，逐步形成高度協同的「製空作戰閉環」。軍事觀察指出，戰鬥機本身已不再是孤立武器，而是體系化作戰的一環，這正是雙方差距的核心所在。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

金正恩霸氣現場罷免內閣副總理! 怒斥對不負責任和消極官員不再期待

(影) 紅軍城成刑場！俄精銳空降師遭屠殺 無人機近距獵殺畫面曝光