史上最大遷村達1.1萬戶 大林蒲明年啟動土地協議價購說明會

【地產中心／高雄報導】高雄市政府積極推動大林蒲遷村計畫，估計將有高達1.1萬戶。繼今年10月29日高雄市都市計畫委員會審議通過「大林蒲遷村安置地」及「新材料循環產業園區」兩項重大都市計畫變更案後，市府日前宣布，為加速後續安置與開發作業，自115年1月1日起啟動寺廟、教堂等宗教設施及住商區土地的協議價購說明會，並與土地所有權人簽訂協議價購同意書，啟動實質遷村。

高雄市政府表示，自115年1月1日起，市府將陸續辦理宗教設施及住商區土地的協議價購說明會，向土地所有權人說明選地與抽籤配地原則，並簽署協議價購同意書；115年3月起，將受理宗教設施土地增購申請及審查，同步辦理住商區土地個別分配、合併分配及合併抽籤等選擇登記作業，以確保作業流程順暢銜接。

在非住商區土地方面，市府已委託估價師逐筆重新估價，預計於115年2月完成估價作業，115年3月送高雄市估價師公會協審確定地價後，115年5月辦理非住商區土地協議價購說明會，讓整體遷村作業能無縫銜接。

市府指出，自113年6月召開第五次說明會以來，多數鄉親表達加速遷村的殷切期盼，市府與經濟部亦積極回應，持續加快環評與都市計畫審查等相關程序。本次公布的遷村協議價購作業時程，為雙方多次會商後訂定的具體目標，不僅回應地方居民長年訴求，也展現市府照顧居民，推動遷村的決心。未來市府將持續透過部市會議平台與中央密切合作，確保各項遷村工作穩健推進滾動檢討，讓居民能夠加速遷入新家園，迎接嶄新生活。

大林蒲遷村計畫表

