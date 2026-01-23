史上最大量縮潮！ 2025十大建商總銷「蒸發逾2千億」





房市冷颼颼，建商也冷靜。根據591新建案統計，2025年全台十大建商依序為寶佳、華固、興富發、國城、元利、茂德、新潤、愛山林、長虹、漢皇，總銷金額合計約5,329億元，不僅較前年縮水2,200多億元，年減幅29%為創史上新高，另外推案個數則從154件銳減至88件，年減更突破4成。值得一提，本次中南部建商幾乎全軍覆沒，僅國城建設一家突圍而出，取而代之的是華固、元利、新潤等北部建商強勢回歸，「北強南弱」態勢相當明顯。

數字科技(5287)旗下591新建案指出，房市寒冬迫使建商由攻轉守，佈局上全面轉為「保蛋黃、攻商辦」，去年全台包含十大建商在內，共有30筆百億大案，不僅有八成集中於北台灣都會地區，中南部也多見於西屯區等精華地段，顯然蛋黃區已成建商最大避風港。此外，在投資客退場、自住客觀望，住宅市場退燒，商辦與廠辦則受惠於AI商機趁勢崛起，總銷金額連續三年突破千億，逐漸躍居為建商另一大金雞母。

觀察個別建商，龍頭寶佳機構來看，今年推案力道雖略有下滑，但仍遙遙輾壓其他競爭者，且依舊有「百達莊園」、「勝美上安」等大型個案登場。只是隨著去化放緩，龐大推案量也轉為庫存壓力，近來旗下位在外圍區塊的個案，不少都已率先開出降價第一槍，此舉是否會有其他建商跟進，並引起全面降價潮，為今年市場最關鍵的觀察指標。

首次奪得亞軍的華固建設，重心仍以雙北地區為主，且積極固守商辦市場，像位於北投與南港的「華固創滙園區」及「華固中央置地」，兩岸不只總銷合計突破400億元，更因搭上輝達（NVIDIA）成功打響知名度。至於季軍興富發近年推案版圖南移，北部僅有新北市新莊區「國家壹號廣場」一場大型商辦案，總銷及戶數均年減5至6成，操作上相當保守。

同樣第4名的國城及元利，本次分別以「國城寳實」、「元利四季莊園二期」上榜，兩案總銷分別高達400億元，並列去年單一量體最大個案。排名第7的茂德機構兩大指標案分別為新莊區「國王大道KING PARK」與板橋區「日安PARK」，7大案總銷總共383億元。

另外，排名第9的長虹建設，去年重壓商辦市場，光是位於北投區的「長虹ICT」科技廠辦案，總銷就達150億元，占其全年案量的一半以上。排名第10的漢皇建設，其位於新北永和的指標案「漢皇River Sky」，不僅總銷高達210億元，高樓層戶行情亦突破百萬。

▼2025年全台十大建商指標推案一覽。（圖／591提供）

591新建案分析，綜觀今年上半年推案，在新北市三重等蛋黃區，持續有預售案醞釀，已有數百億元的案量蓄勢待發，推案力道絲毫未減。反觀在高雄楠梓、仁武等區，由於台積電光環褪色，供給、賣壓等隱憂逐漸浮出水面，消費者也不願買單持續觀望，隨著央行管制未見鬆綁，再加上土方之亂後續效應，未來「蛋黃熱、蛋殼碎」的兩極化現象將更將嚴峻。

▼十大建商總銷金額排行。（圖／591提供）

（封面圖／591提供）

