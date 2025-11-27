史上最大！三環幫角頭詐貸8000萬 刑事局查扣「232台權利車」逾1億
新竹黑幫「三環幫」二把手劉憲治今年在竹東自家堂口遭5名殺手衝入斷掌、槍殺，刑事局沿著犯案車一路追查，竟發現所有作案、接應用車全來自同一家融資公司「承益」，牽出40歲吳姓地方角頭。警方深入搜索，赫見吳男自2023年3月起以融資公司、車行、代辦公司串成一條龍詐貸網，坑害200多名民眾，財損破8000萬。專案小組收網時拘提吳等18人，更查扣232輛權利車、市價逾1億元，寫下國內史上最大查扣紀錄。
警方調閱監視器比對車籍資料時，發現當時5名嫌犯犯案後使用的車輛全屬承益及其關係企業。專案小組從車輛逆向查起，查到承益資融的實際負責人為吳姓角頭，他在竹東、芎林經營高利貸，平時便透過名下車行提供「乾淨車」及「人頭車」給道上兄弟，劉案的犯案車因此全都指向他所掌控的車源。
檢警接手後發現，承益資融與博盛不動產、冠信動產不動產、兆奕行銷、良邦國際及名捷車行串成一條龍，在網路大量刊登「信用瑕疵可貸」、「債務整合」、「小白也能貸」等廣告，引誘急需資金的中年民眾上門。
誘騙手法則是透過代辦業務員向民眾宣稱「你的信用不好、沒有銀行會借你」，並強調唯有先買車才能培養信用，把車當成擔保品，之後才能真正借到錢，若被害人察覺異常想中途停止，代辦公司還會以「高額違約金」威脅，使民眾硬著頭皮貸款。
車貸辦下來後，由車行將2、30萬的中古車包成5、60萬以上的高額車貸，貸款撥款後，承益與代辦公司再以「手續費」「顧問費」之名抽走大半，被害人往往實拿不到車貸金額的一成，車輛過戶一天後立即被收走，成為該集團操作的「權利車」。警方此次共查扣232輛權利車，其中210輛因尚有貸款遭金融機構直接拖走，剩餘十多輛則因車況太差、幾乎報廢，銀行才未處理。
警方清查，受害者已逾200人，財損累計約8000萬元，仍在持續清查。被害人大多介於30到60歲，以中年人居多，職業橫跨藍領、服務業，也包含不少職業軍人與公務員。有人辦了60萬車貸卻只拿到不到10萬；也有人被要求拿母親名下不動產作抵押，最後背上超過百萬債務，整個家庭困境。
警方與檢方清查金流後估算，吳建承透過詐貸、地下錢莊、人頭車操作累積超過5000萬元不法利益，被害人遍及竹東、芎林、新竹市及多個縣市。
新竹地檢署日前已依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪將吳姓角頭等人起訴，包括吳在內，總計10人羈押在新竹看守所。如果你需要，我可以再做：
更多鏡報報導
22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒
停職1年暴瘦20公斤…士林2警未開單被控圖利 高院二度判無罪
獨家／才當爸滿月…「逆風劇團」19歲演員上班路遇死劫 駕駛沒和解判刑出爐
其他人也在看
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 3 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 22 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 18 分鐘前
黃國昌涉貪證據浮現 臺雅案關鍵人爆3立委拿錢｜#鏡新聞
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊再爆對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董鄭姓特助指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委砸200萬元要求檢調辦他，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭男有罪獲無罪，都不會改變黃國昌涉貪的事實。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 12 小時前
不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝
高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。 據了解，被告阿吉（化名）因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐（化名）多有自由時報 ・ 1 天前
柱子遮蔽成「監視器死角」 男稱手機3月內2度失竊
台北市 / 綜合報導 台北市一名男子在網路論壇發文控訴，手機接連在台北車站被偷，報警處理被告知是「監視器死角」，拍不到關鍵畫面，他氣得怒發恐嚇文。我們實際回到事發地點，雖然監視器不少，但確實會被柱子或告示牌遮蔽。警方加強捷運站巡邏，並鎖定一名51歲男子，通知到案說明。警察兩兩一組，在北捷台北車站內巡邏，路過的民眾不時回頭，氣氛有點緊張，包括月台也是重點搜索範圍，因為有網友發恐嚇文，字字句句偏激控訴警方消極，讓捷警不敢大意，記者李采臻說：「一名男子，經常在捷運站坐著休息，不過他宣稱自己的手機，在同個地方被連續偷了兩次，不過，警方回覆他，這裡被柱子擋住，是監視器的死角。」事發在11月22日早上，男子發現手機遭竊，周圍監視器至少三支，不過幾乎都被招牌柱子擋住，聲稱3個月內被偷2次，讓他忍無可忍，民眾說：「(恐嚇文)應該會引來撻伐，就像在捷運上面，就很多博愛座爭鬥戰之類的，我還是會滿警惕的，就怕可能真的會有些不理智的人。」捷運警察隊刑事組組長許永益說：「有關民眾於網站上發文恐嚇捷運站一案，本隊業已掌握貼文者身分，刻正查緝犯嫌到案中。」發文者是一名年約51歲的男性，大多在台北車站附近活動，警方已經通知到案說明，要釐清他的動機，畢竟北車有捷運火車站轉運站，民眾的公共安全不應受到威脅。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
香港大火／37歲消防員殉職！官方FB「換黑白照」全網鼻酸
國際中心／周希雯報導香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅。目前已知至少44人死亡、66人送醫，至少279人下落不明，其中1名死者正是37歲消防員何偉豪，隨著惡火令英勇消防員殉職的噩耗傳出，香港消防處的頭像已改為黑白照，不少民眾也湧入留言致敬，「祝願所有消防員安全回家」。民視 ・ 43 分鐘前
雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協
（中央社記者林巧璉高雄26日電）Abc牙醫聯盟涉聘用18名密醫詐領健保、逃稅、洗錢，犯罪所得超過新台幣16億餘元。雄檢今天起訴謝姓負責人兄弟等26人。高市衛生局重申，醫療品質與病患安全立場絕不妥協。中央社 ・ 16 小時前
愛車遭刮花! 高雄醉男"隨機刮車" 車主下班看傻眼
南部中心／陳姵妡、廖錦雄 高雄報導高雄岡山區育才路，有車主下班看傻眼，因為愛車停在路邊，卻疑似遭酒醉男子持利器亂刮亂畫，甚至連車窗都不放過，警方獲報發現被害車輛竟然有四台，已經鎖定嫌犯，而目擊民眾則透露，疑似一名醉男子騎車經過，看到車就開刮。高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）監視器畫面上，一名機車騎士停下，接著下車，開始彎腰，一台接一台車停留，竟然拿東西在刮車，案發地點就在高雄岡山育才路上。民視記者陳姵妡：「這條路上位處工業區，路旁都有許多上班族停放的車輛，沒想到有一名男子惡意刮車，一共就有四台車，像這樣被亂刮。」目擊民眾：「四台車被一個騎機車，喝酒醉的，畫了四台車，整個旁邊都被亂畫。」當事車主同事：「車主很嘔，就是覺得蠻莫名其妙的啦，對啊都是工廠，所以那大車比較多啦，所以可能有時候，大車如果佔在內線車道，就會覺得比較擠，可能有什麼不愉快吧。」高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）目擊民眾透露，疑似是一名喝醉酒的男子，騎車前來，一下車就拿利器對車輛狂刮，四台受害的車主，下班看到都看傻，一台綠色車輛，上頭直接被畫了好幾個大圈圈，黑色的車則是連車窗都被刮花，還有一台白車跟藍車也被刮了好幾條，目前警方已經鎖定可疑男子。高市警前峰所所長陳邦郁：「經到場勘查後，發現另有三輛車子，亦遭刮損之情形，遂主動相關車主到所製作筆錄，經調閱周邊監視器，已鎖定一名疑似酒醉男子所為，本分局將循線追緝到案。」到底是跟車主結怨，還是喝醉亂刮，還得等男子到案詳細說明，但停路邊被亂刮，讓車主們好心疼，已經不敢停在原處，就怕這名怪男，又回來對車輛開刀。原文出處：把車當畫布？ 高雄岡山驚現「刮車怪男」 持利器隨機亂刮 共４車受害 更多民視新聞報導囂張！一中商圈竊賊出沒 貨車司機收貨遭闖車搜刮財物涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因南部發電、北部爽用？綠委怒喊不公平 要求政府研議「差別電價」民視影音 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 19 分鐘前