史上最大！三環幫角頭詐貸8000萬 刑事局查扣「232台權利車」逾1億

三環幫槍擊案扯出地方角頭詐貸，檢警查扣232台權利車。翻攝畫面

新竹黑幫「三環幫」二把手劉憲治今年在竹東自家堂口遭5名殺手衝入斷掌、槍殺，刑事局沿著犯案車一路追查，竟發現所有作案、接應用車全來自同一家融資公司「承益」，牽出40歲吳姓地方角頭。警方深入搜索，赫見吳男自2023年3月起以融資公司、車行、代辦公司串成一條龍詐貸網，坑害200多名民眾，財損破8000萬。專案小組收網時拘提吳等18人，更查扣232輛權利車、市價逾1億元，寫下國內史上最大查扣紀錄。

警方調閱監視器比對車籍資料時，發現當時5名嫌犯犯案後使用的車輛全屬承益及其關係企業。專案小組從車輛逆向查起，查到承益資融的實際負責人為吳姓角頭，他在竹東、芎林經營高利貸，平時便透過名下車行提供「乾淨車」及「人頭車」給道上兄弟，劉案的犯案車因此全都指向他所掌控的車源。

廣告 廣告

吳姓角頭成立行銷公司公司、車行、融資公司等6間公司詐貸。翻攝畫面

檢警接手後發現，承益資融與博盛不動產、冠信動產不動產、兆奕行銷、良邦國際及名捷車行串成一條龍，在網路大量刊登「信用瑕疵可貸」、「債務整合」、「小白也能貸」等廣告，引誘急需資金的中年民眾上門。

誘騙手法則是透過代辦業務員向民眾宣稱「你的信用不好、沒有銀行會借你」，並強調唯有先買車才能培養信用，把車當成擔保品，之後才能真正借到錢，若被害人察覺異常想中途停止，代辦公司還會以「高額違約金」威脅，使民眾硬著頭皮貸款。

警方查扣現金180萬。李依璇攝

車貸辦下來後，由車行將2、30萬的中古車包成5、60萬以上的高額車貸，貸款撥款後，承益與代辦公司再以「手續費」「顧問費」之名抽走大半，被害人往往實拿不到車貸金額的一成，車輛過戶一天後立即被收走，成為該集團操作的「權利車」。警方此次共查扣232輛權利車，其中210輛因尚有貸款遭金融機構直接拖走，剩餘十多輛則因車況太差、幾乎報廢，銀行才未處理。

警方清查，受害者已逾200人，財損累計約8000萬元，仍在持續清查。被害人大多介於30到60歲，以中年人居多，職業橫跨藍領、服務業，也包含不少職業軍人與公務員。有人辦了60萬車貸卻只拿到不到10萬；也有人被要求拿母親名下不動產作抵押，最後背上超過百萬債務，整個家庭困境。

警方與檢方清查金流後估算，吳建承透過詐貸、地下錢莊、人頭車操作累積超過5000萬元不法利益，被害人遍及竹東、芎林、新竹市及多個縣市。

新竹地檢署日前已依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪將吳姓角頭等人起訴，包括吳在內，總計10人羈押在新竹看守所。如果你需要，我可以再做：



回到原文

更多鏡報報導

22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒

停職1年暴瘦20公斤…士林2警未開單被控圖利 高院二度判無罪

獨家／才當爸滿月…「逆風劇團」19歲演員上班路遇死劫 駕駛沒和解判刑出爐