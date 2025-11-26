史上最大！國防部展開無人機500億採購案 專家：軍工股是目前盤面最強主流

英國廣播公司（BBC）25日引述一位美國官員消息指出，烏克蘭已同意美國上周提出的28點計劃，俄烏戰事現停火曙光，對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人YouTube頻道影片指出，俄烏可能在年底前停火，加薩走廊戰事也漸平息，「全球最大地緣政治風險只剩一個地方，我們台海。」

蔡明彰表示，地緣政治越有風險，便是軍工股溫床，戰爭風險對股市和經濟不利，唯獨對軍工股有利；同時，國防部宣布27日將展開史上最大的500億元軍用無人機採購案之徵商、規格說明會。

蔡明彰指出，我國無人機廠商資本額不高，500億就很夠了，國防部採購案宣布後，各家無人機股價如雷虎（8033）、亞航（2630）、中光電（5371）和龍德造船（6753）均達漲停板。

蔡明彰認為，目前台美關稅協議內容尚未曝光，還無法得知所付代價，但既然是經雙方簽署，表示關稅稅率一定是下降的，因此台股會先作出利多反應；不過萬一協議表明台灣須付出重大代價，如外界盛傳的「投資4000億美元」等，股市就可能會停下來。

蔡明彰表示，台美對等關稅議題至今已超過7個月，大家一旦放下心中的大石頭，盤面將會出現變化，新的主流股將上升，而目前盤面最強的主流，就分別是Google供應鏈以及軍工股。



