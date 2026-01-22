史上最大！幣想洗錢案傳千人作證「耗資百萬」 首波開庭80被害人淚灑法庭求重判

幣想案「千人證人團」大戰今日正式啟動。

全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」涉嫌洗錢23億元及詐騙12.7億元案，近期於士林地院展開密集審理。由於主嫌施啟仁堅不認罪，並透過律師團採取「焦土策略」，主張1544名被害人的警詢筆錄不具證據能力，逼使士院開啟司法史上首見的「千人證人車輪戰」。今（22日）首波傳喚80名被害人到庭，不少被害人遠從中南部而來，其中一名被害人提及遭詐500萬過程當眾落淚。

律師團祭焦土策略 千人作證癱瘓司法

「幣想」案因涉及洗錢金額高達23億元，被害人數超過1544人，辯護律師團否定警詢筆錄的證據能力，迫使檢方為鞏固犯罪結構，聲請傳喚全案被害人到庭作證。法院首波已先安排720人，今日率先傳喚編號1至80號被害人，實際到庭52人。

被害人出庭耗資百萬全民買單

今日庭審耗時超過5小時20分，證人證述持續至傍晚，不僅考驗法院體力，更耗費驚人公帑，審判長楊秀枝詢問被害人未來是否還要出庭時直言，單是郵資、證人日費及旅費就需耗資100多萬元，出庭是權益而非義務，若非必要不一定要來，判決書將來都會郵寄到府。

到庭的被害人遭詐金額從數千元到千萬不等，且不乏從雲林、苗栗、南投等地遠道而來， 一名李姓被害人自述遭詐500萬元，講到傷心處當庭落淚，公訴檢察官林聰良見狀，隨即請書記官遞上衛生紙，安撫「不要太難過，我知道這是不好的記憶」。

現場還有挺著孕肚的準媽媽出庭，另有一名柯姓被害人遭詐近700萬，特地從雲林北上尋求公道。 面對法官詢問量刑意見，所有被害人不約而同表示「希望從重量刑」。

交互詰問過程中，被害人均證稱是詐騙集團指引他們前往「幣想」門市，甚至教學應答技巧，宣稱幣想是「合作廠商」，並叮囑「挑離家最近的一間就好」。

法官提醒：儘速提起附帶民事訴訟

由於出庭人數眾多，審判長今日嚴格控管節奏，每位證人交互詰問時間約5分鐘，審判長並當場告知被害人，務必在言詞辯論終結前，對被告施啟仁、王學治、楊紀文提起「刑事附帶民事訴訟」，以請求損害賠償。至於主嫌施啟仁今日神情凝重，不時以視線掃視在場證人，全程沒有表示意見。

對於今日未到庭的證人，檢方已要求依法傳拘，審判長裁示先以電話通知，若仍不到將依法拘提。下次開庭將延續車輪戰模式，上午傳喚編號81-120號，下午則傳喚121-160號被害人。



