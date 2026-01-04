史上最大！麥當勞「霸牛堡」登台 限時薯條雞塊0元

麥當勞「Big Arch霸牛堡」自1月7日起至1月27日開賣，標榜以品牌史上最大份量規格重磅打造。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

份量大又價格親民的餐點往往受消費者青睞，速食店除了持續釋出誠意滿點好康，同步研發CP值高的套餐吸引顧客埋單。麥當勞宣布7日起限時推史上最大的「Big Arch霸牛堡」，且台灣為亞洲首個開賣的區域，有望掀起嘗鮮熱潮；拿坡里披薩．炸雞推出雞省炸烤雙享活動，3塊烤雞搭配3塊炸雞特價只要199元，比半價更殺，適合小型聚餐分食。

全球麥當勞總部研發出麥當勞有史以來最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，2024年開始陸續在加拿大、德國等國家登場，亞洲首發將率先登陸台灣麥當勞。「Big Arch霸牛堡」自1月7日起至1月27日開賣，以獨特芝麻奇亞籽麵包，嚴選厚實多汁、牛香四溢的雙層重磅4盎司安格斯牛肉，搭配3片奶香濃郁的的白切達吉事、新鮮爽脆生菜與酸黃瓜，再加上金黃酥脆的炸洋蔥與新鮮洋蔥絲，最後淋上獨家Big Arch霸牛醬汁，帶來多重層次的驚喜口感。

此外，麥當勞於App祭出限定優惠券，使用期限至1月6日，優惠內容包含買指定超值全餐送中薯、4塊麥克雞塊、小杯玉米湯、麥香魚等，還有單點焦糖奶茶（冰）、中杯飲品買1送1等好康。

拿坡里披薩．炸雞的3塊義式炸雞搭3塊普羅旺斯烤雞組合，限時比5折更殺。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

拿坡里披薩．炸雞推出雞省炸烤雙享活動，自即日起至2月4日止，全台139間門市內用與外帶適用，3塊烤雞搭配3塊炸雞，特價199元約4折起，主打組合為義式炸雞3塊與普羅旺斯烤雞3塊，原價390元，內用／外帶特價199元。

