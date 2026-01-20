史上最大122件現代建築之父「勒・柯比意」世界巡展2/25台北開展

勒・柯比意:建築詩篇世界巡展。(圖片來源/林貴榮建築師)

日本建築大師安藤忠雄多年前毫不忌諱對媒體說 : 自己是受到20世紀建築之父「勒・柯比意」的感動才踏入此行。建築巨擘「勒・柯比意」有17件建築作品被聯合國教科文組織

Unesco評選為人類世界文化遺產，應該是入選最多作品的單一建築師。在台灣百年難得一遇目睹這位啟發安藤忠雄大師中的大師，代表開創現代建築史最精彩的122件作品。本次展覽由台法學術交流協會、新加坡 RT+Q 建築事務所及巴黎 Lin international 共同策劃的「勒・柯比意：建築詩篇世界巡展」將於二月二十五日台北登場。並榮獲法國 勒・柯比意基金會（Fondation Le Corbusier）官方正式認證，是近代國內最具權威性的建築藝術大展。

122件官方授權模型，重現現代主義巔峰

展覽核心為法國 勒・柯比意基金會獨家授權的 122 件經典建築模型。透過精緻的微縮模型與沉浸式敘事設計，觀眾將跨越時空，從大師早期的實驗性住宅，一路探索至現代主義鼎盛時期的經典巨作，親身感受其作品中充滿詩意與遠見的建築語彙。

橫跨全球40重要城市，世界級巡迴足跡

這場全球矚目的巡迴展，足跡已遍及美洲、亞洲、歐洲及非洲等 40 多座城市，包括紐約、倫敦、巴塞隆納、上海及京都等。台灣站不僅承襲了國際巡展的深度，更展現了台灣在國際建築文化上的重要地位。

跨國學術對談，點亮建築設計新視野

展覽期間，主辦單位將舉辦一系列建築講座與座談，邀請海內外頂尖建築學者，共同探討勒・柯比意對當代都市與空間設計的深遠啟發。這不僅是建築學子與專業人士激盪創意的平台，更是民眾提升美學素養、走進大師建築宇宙的絕佳契機。

「勒・柯比意：建築詩篇」結合藝術、歷史與創新的深度饗宴，誠摯邀請各界蒞臨，感受大師不朽的建築魅力。 展覽地點：淡江大學淡水校區 文錙藝術中心，展覽時間：2026.02.25 – 2026.04.17，開放時間：週一到週五09:00-17:00 例假日特別開放: 2 月 27 日 / 3 月 14 日 / 4 月 11 日主辦單位：淡江大學建築系、台法學術交流協會／協辦單位：淡江大學菁英會、國立臺北科技大學建築系、中華民國全國建築師公會、臺北市／新北市／基隆市建築師公會／中華民國留法比瑞同學會／中法比瑞文化經濟協會

