史上最大18米飛天小女警花海！台中國際花毯節地圖交通接駁情報搶先看
文／景點+ Carol整理報導
飛天小女警主題花海這裡拍！「2025新社花海暨台中國際花毯節」於11月8日至11月30日登場，今年不僅結合卡通頻道「飛天小女警」，更打造18米高、歷屆最大主花毯，快將活動地圖及交通接駁情報筆記起來，提前規劃賞花行程！
「2025新社花海暨台中國際花毯節」飛天小女警主題花毯。（圖／台中市政府）
「2025新社花海暨台中國際花毯節」於11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，今年以卡通頻道「飛天小女警」為靈感，現場共有15個裝置藝術，還有許多隱藏角色元素，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合。
（圖／nanodoris_to.be，以下同）
創意主題區-小女警出任務。（圖／台中市政府）
今年主花毯為歷屆最大，高18米、直徑60米，其中以魔人啾啾的基地為裝置的最高點，主要裝置每日每半小時自動展演一次，融合泡泡、水霧效果及機械動態。主花毯內還設置以動畫中經典場景為靈感的裝置，像是盪鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點。
主花毯-花花、泡泡、毛毛。（圖／台中市政府）
（圖／nanodoris_to.be）
2025台中國際花毯節全區導覽圖。（圖／台中國際花毯節）
除了主花毯，現場更呈現了多個代表場景，包含飛天小女警的家、市政廳，以及動畫中熟悉的角落，不僅能遇見花花、泡泡與毛毛立體裝置，也可能與尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等經典角色，以及粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派、「他」等反派角色立牌「不期而遇」。
2025新社花海場地配置圖。（圖／台中國際花毯節，以下同）
2025台中國際花毯節交通管制資訊。
接駁專車資訊
【豐原線】（每日）
1. 接駁路線：豐原轉運中心第六月台鄰豐陽路⇆花毯展區
2. 發車時間：往花海展區8：00～14：30、往豐原轉運中心10：00～17：00
【太原線】（每日）
1. 接駁路線：祥和停車場（於和順路側搭乘）⇆中興嶺停車場⇆花毯展區
2. 發車時間：往花海展區8：00～14：30、往祥和停車場（太原）10：00～17：00
【松竹線】（每日）
1. 接駁路線：捷運松竹站（於台鐵松竹站西側避車彎搭乘）⇆中興嶺停車場⇆花毯展區
2. 發車時間：往花海展區8：00～14：30、往捷運松竹站10：00～17：00
【東勢線】（假日）
1. 接駁路線：東勢河濱公園⇆花毯展區
2. 發車時間：往花海展區8：00～14：30、往東勢河濱公園10：00～17：00
【會場環線】（假日）
1. 接駁路線：花毯展區→新社環保公園→新社區公所→新社高中→花毯展區……
2. 發車時間：花海展區9：00～17：00
（圖／nanodoris_to.be）
（圖／nanodoris_to.be）
除了各項裝置外，現場同步設置飛天小女警限定主題館，販售超過200種周邊商品及在地農特產，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等，推薦景粉把握活動期間前往踩點！
【Info】
2025新社花海暨台中國際花毯節
活動期間：2025年11月8日至2025年11月30日
活動時間：8：30～16：30
台中地點：台中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃
主花毯秀：每日9：00～16：00，每30分鐘展演一次
大埃及博物館無人機開幕秀！11米高法老雕像圖坦卡門黃金面具亮點必追
