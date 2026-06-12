史上最大IPO！SpaceX正式宣布每股135美元掛牌 認購需求已超額四倍

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SpaceX上市前夕，紐約時報廣場出現馬斯克造型的巨型氣球，抗議該公司的Grok AI可用於製作兒童色情影片。美聯社



全球首富馬斯克旗下的航太暨AI公司SpaceX週五（6/12）將在美國那斯達克交易所首度公開發行（IPO）並掛牌上市，週四（6/11）證實每股最終定價為135美元，將募得750億美元資金，創下史上最大IPO紀錄。

SpaceX在聲明中表示，這次IPO將發行5億5556萬股。週五開始公開交易後，該公司市值將達到1.77兆美元，位居美國上市公司第七名；馬斯克（Elon Musk）的個人身家也將增加近2750億美元，來到9700億美元，邁向「兆美元富豪」地位。

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彭博新聞、路透社報導，依此定價，SpaceX的IPO募資金額將超越沙烏地阿美石油（Saudi Aramco）在2019年創下的294億美元紀錄，而且高出近兩倍。

SpaceX的市值也將達到市值榜首輝達（Nvidia）的三分之一，超越摩根大通（JPMorgan Chase）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、禮來藥廠（Eli Lilly）等大型企業，也高於科技巨頭Meta，以及馬斯克自己的電動車公司特斯拉（Tesla）。

週四正式宣布的發行價，為SpaceX歷時數月的上市籌備畫下句點，也實現馬斯克迄今最具野心的計畫之一。在SpaceX上市過程中，馬斯克顛覆多項華爾街慣例，包括在IPO時直接訂定發行價，而非給出一個價格區間。

然而，由於SpaceX直到去年仍處於虧損狀態，去年僅187億美元的營收規模也遠低於其他超大型科技企業，外界持續質疑如此高昂的定價是否合理。

儘管如此，SpaceX的IPO仍吸引大量投資人認購。《彭博新聞》引述知情人士稱，迄週三為止，認購需求已超過可發行股數四倍以上。

SpaceX表示，已授予承銷商30天選擇權，可依IPO發行價格額外購買最多8333萬3333股A類普通股。據報導，若選擇權全部實行，交易規模將增至860億美元。

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