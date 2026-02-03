史上最宅開發組？《異環》測試2/6在即，滿地彩蛋被封「最懂二次元的遊戲」！

由完美世界旗下《幻塔》工作室 Hotta Studio 開發，超自然都市開放世界RPG《異環》（Neverness to Everness, NTE），即將在本週 2 月 6 日進行限量刪檔的「共存測試」。如果說有一款遊戲的開發團隊是由一群狂熱的動漫迷組成的，那絕對非《異環》莫屬。遊戲中的場景、角色互動塞滿了各式各樣的動漫，以及電影、小說和現實建築的彩蛋，被許多玩家稱為「最懂二次元的遊戲」。

甚至官方還不滿足於單純的致敬，他們甚至玩起了「聲優梗」和令人會心一笑的「跨界聯動」。這裡為大家整理其中一些彩蛋吧，看看你能認出幾個？

《異環》過場請《孤獨搖滾》聲優唱《MyGO》「迷星叫」

這是 2025 年《異環》官方公開的特別劇情過場動畫，直接請來動畫《孤獨搖滾》的聲優長谷川育美，演唱《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》的歌曲「迷星叫」！還出現了不同顏色的飲料，配色剛好對應了《孤獨搖滾》中的 4 名主角：粉色「後藤一里」、紅色「喜多郁代」、黃色「伊地知虹夏」、藍色「山田涼」。一次玩了兩部動漫作品的梗。

致敬新海誠《天氣之子》的電影海報

城市中有一個有趣的電影海報，上面寫著《夏日晴空》，光是聽名稱，以及那一男一女的組合，就明顯知道是在致敬《天氣之子》。但也有些網友認為，是在致敬中國一部作品《昨日青空》。

城市中的宣傳廣告，致敬《憂國的莫里亞蒂》

該廣告可以看到兩名男子背對背，從服裝上和英倫權杖判斷，許多人認為應該是致敬《憂國的莫里亞蒂》。但也有些粉絲推測，是在致敬《名偵探柯南》的新一和基德。

背景的販賣機，上面的標語玩梗了《關於我轉生變成史萊姆這檔事》

城市中的番茄系列販賣機上，有一行標語寫著：「關於能百分百使用番茄果實並製作美味力+9999999的番茄果凍這件事」，其實就是玩《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的標題梗。

角色薄荷開的車子，致敬《豆豆先生》車頂開車

這可能是看過《豆豆先生》真人版才懂，豆豆先生因為車子放不下，直接在車頂綁上沙發，坐在車頂用繩子操控車子。遊戲中薄荷開的車子，雖然是在車內，但車頂也出現了沙發和一個 Q 版玩偶。

背景招牌玩《Ave Mujica》的黃瓜梗

製作團隊真的很喜歡《BanG Dream!》，背景招牌出現「若葉盆栽」，被認為是玩《Ave Mujica》中若葉睦用盆栽種小黃瓜的梗。

《頭文字D》的豆腐神車 AE86 和「五連髮夾彎」

《頭文字D》的彩蛋非常好認，尤其是招牌的 AE86，以及「五連髮夾彎」賽道。

致敬《JOJO的奇妙冒險》的壓路機

會拿壓力機作為武起來攻擊這點，大家肯定都是先想到《JOJO的奇妙冒險》，在第三部中，Dio 用壓路機壓向承太郎，可以說是動漫界的名梗。

值得注意的是，上面介紹的這些致敬，單純只是早期的幾次測試版本以及官方公開的 PV 影片中所出現的「部分內容」而已，實際遊戲場景還能找到《東方Project》、《CLANNAD》、《灌籃高手》、《火影忍者》的招牌與店名梗、名場景還原、角色對話梗…等，懂越多發現的越多！尤其是考慮到《異環》龐大的開放世界架構，隨著遊戲開發推進與測試版即將到來，相信還有非常、非常多令人驚喜的 ACG 梗與電影彩蛋，正靜靜的隱藏在城市的某個角落，等待著各位玩家親自去發現。